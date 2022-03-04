Що робити, якщо у Києві під час війни померла людина: алгоритм дій

Директорка Департаменту охорони здоров’я Валентина Гінзбург пояснила, що робити киянам, близька людина яких померла вдома.

Зокрема, перше, що необхідно зробити - це зателефонувати лікарю, з яким у померлого була підписана декларація, а в разі відсутності зв’язку - до Центру первинно-медико-санітарної допомоги, у якому працює лікар (якщо декларації не було - до найближчого ЦПМСД).

Зазначається, якщо померла людина була хворою та спостерігалася за основним захворюванням, лікар на місці видає Лікарське свідоцтво про смерть, яке на період активної фази бойових дій дає право здійснити поховання.

У випадку, якщо причину смерті необхідно встановлювати, поліція забезпечує транспортування тіла до моргу для проведення судово-медичної експертизи.

За словами Гінзбург, тіла померлих з правого берега міста доставляються в підрозділ Київського міського клінічного бюро судово-медичної експертизи за адресою вул. Дорогожицька, 9 (вул. Оранжерейна, 9), а з лівого берега міста - на вулицю П. Запорожця, 26.

Окрім того, за добу після того, як тіло померлого відвезли до бюро, родичі без попередніх запрошень та телефонних дзвінків мають приїхати до моргу. При собі необхідно мати:

обов’язково: паспорт або інші документи, що засвідчують особу померлого;

паспорт родича (особи), який буде проводити поховання.

Вже на місці співробітники роз’яснять подальший алгоритм дій для швидкого проведення поховання покійного.