Что делать, если в Киеве во время войны умер человек: алгоритм действий

В Украине в результате нападения России ввели военное положение. Поэтому важно знать алгоритм действий в случае, если человек умирает дома.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на КГГА .

Директор Департамента здравоохранения Валентина Гинзбург объяснила, что делать киевлянам, близкий человек которых скончался дома.

В частности, первое, что необходимо сделать - это позвонить врачу, с которым у умершего была подписана декларация, а при отсутствии связи - в Центр первично-медико-санитарной помощи, в котором работает врач (если декларации не было - до ближайшего ЦПМСП).

Отмечается, если умерший человек был больным и наблюдался за основным заболеванием, врач на месте выдает врачебное свидетельство о смерти, которое на период активной фазы боевых действий дает право осуществить захоронение.

В случае, если причину смерти необходимо устанавливать, полиция обеспечивает транспортировку тела в морг для проведения судебно-медицинской экспертизы.

По словам Гинзбург, тела умерших с правого берега города доставляются в подразделение Киевского городского клинического бюро судебно-медицинской экспертизы по адресу ул. Дорогожицкая, 9 (ул. Оранжерейная, 9), а с левого берега города – на улицу П. Запорожца, 26.

Кроме того, сутки после того, как тело умершего отвезли в бюро, родственники без предварительных приглашений и телефонных звонков должны приехать в морг. При себе необходимо иметь:

обязательно: паспорт или другие документы, удостоверяющие личность умершего;

паспорт родственника (лица), который будет проводить захоронение.

Уже на месте сотрудники объяснят дальнейший алгоритм действий для быстрого проведения похорон покойного.