Что делать при аварии на газопроводе или нефтебазе: как уберечь себя

Россия напала на Украину 24 февраля. Поэтому специалисты рассказали, что делать людям в случае аварий на химических объектах.

Об этом сообщают на странице Госспецсвязи.

Самое лучшее - немедленно уехать с места близкого к аварии, в случае не возможности выполняйте эти минимальные советы.

Однако, если имеете проблемы с сердечно-сосудистыми заболеваниями, дополнительно проконсультируйтесь с врачом.

В частности, оккупанты начали наносить техногенные катастрофы: в Харькове взорван газопровод, в Василькове пылает нефтебаза.

Ранее мы сообщали, как сэкономить заряд смартфона, если долго приходится быть в укрытии или без света.

Также сообщалось об обновленную карту бомбоубежищ по всей Украине.