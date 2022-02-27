Що робити при аварії на газопроводі чи нафтобазі: як уберегти себе
Що робити у випадку аварії на хімічних об'єктах (GettyImages)
Росія напала на Україну 24 лютого. Тому фахівці розповіли, що робити людям у разі аварій на хімічних об'єктах.
Про це повідомляють на сторінці Держспецзв’язку.
Зокрема, окупанти почали завдавати техногенні катастрофи: у Харкові підірвано газопровід, у Василькові палає нафтобаза.
Коротка інструкція з цивільного захисту громадян:
- Зачиніть вікна та без нагальної потреби не відкривайте їх. При відкритті - завішуйте їх вологою або марлевою тканиною, періодично міняйте її;
- Уникайте тривалого перебування на повітрі;
- Користуйтеся системою кондиціонування та очищення повітря. Поставте у вашому приміщенні місткості з водою для підвищення вологості повітря;
- Також регулярно здійснюйте вологе прибирання;
- Якщо ви відчуваєте запах диму, то негайно надягайте вологі маски, віконні та дверні отвори ізолюйте вологою тканиною;
- До того ж збільште споживання рідини до 2-3 літрів на день для дорослих. Рекомендується пити підсолену та мінеральну лужну воду, молочнокислі напої (мінеральні напої, киснево-білкові коктейлі.
- Важливо виключити газовані напої;
- Важливо декілька разів на день приймати душ, промивати ніс та горло.
Однак, якщо маєте проблеми із серцево-судинними захворюваннями, додатково проконсультуйтеся з лікарем.
Найкраще - негайно виїхати з місця близького до аварії, у разі не можливості виконуйте ці мінімальні поради.
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