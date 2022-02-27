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Що робити при аварії на газопроводі чи нафтобазі: як уберегти себе

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Неділя 27 лютого 2022 18:24
Що робити при аварії на газопроводі чи нафтобазі: як уберегти себе Що робити у випадку аварії на хімічних об'єктах (GettyImages)
Автор: Тетяна Самарук

Росія напала на Україну 24 лютого. Тому фахівці розповіли, що робити людям у разі аварій на хімічних об'єктах.

Про це повідомляють на сторінці Держспецзв’язку.

Зокрема, окупанти почали завдавати техногенні катастрофи: у Харкові підірвано газопровід, у Василькові палає нафтобаза.

Коротка інструкція з цивільного захисту громадян:

  • Зачиніть вікна та без нагальної потреби не відкривайте їх. При відкритті - завішуйте їх вологою або марлевою тканиною, періодично міняйте її;
  • Уникайте тривалого перебування на повітрі;
  • Користуйтеся системою кондиціонування та очищення повітря. Поставте у вашому приміщенні місткості з водою для підвищення вологості повітря;
  • Також регулярно здійснюйте вологе прибирання;
  • Якщо ви відчуваєте запах диму, то негайно надягайте вологі маски, віконні та дверні отвори ізолюйте вологою тканиною;
  • До того ж збільште споживання рідини до 2-3 літрів на день для дорослих. Рекомендується пити підсолену та мінеральну лужну воду, молочнокислі напої (мінеральні напої, киснево-білкові коктейлі.
  • Важливо виключити газовані напої;
  • Важливо декілька разів на день приймати душ, промивати ніс та горло.

Однак, якщо маєте проблеми із серцево-судинними захворюваннями, додатково проконсультуйтеся з лікарем.

Найкраще - негайно виїхати з місця близького до аварії, у разі не можливості виконуйте ці мінімальні поради.

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Також повідомлялося про оновлену мапу бомбосховищ по всій Україні.

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