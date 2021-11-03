Мы все делали не так?! Парикмахер показала, как правильно мыть голову в душе (видео)

Если бы кто-то критиковал ваши навыки мытья волос, скорее всего, вы бы им не поверили. Казалось бы, что для этого не нужно быть экспертом, но парикмахер показала, как правильно мыть голову.

Парикмахер и пользователь TikTok @kamikirschbaum отчитала людей за их навыки мытья головы, и поделилась своими главными советами по уходу за волосами.

"Честно говоря, есть такое искусство мытья волос, но мы начнем с этого", - говорит она, демонстрируя, чего не следует делать.

По словам эксперта, простое втирание шампуня в волосы не приведет к их чистоте.

"Не мойте волосы так, просто втирая шампунь и надеясь на лучшее. Это сделает ваши волосы очень грязными", - отмечает она.

Она говорит, что главное - вычистить волосы кончиками пальцев. Необходимо потереть кожу головы кончиками пальцев. Кроме того, эксперт также указала на участок волос, который мы часто пропускаем.

"Вы должны попасть под это. Это часть, которую все забывают", - говорит она.

Эксперт показала, как правильно мыть голову (видео: metro.co.uk)

Впоследствии к дискуссии присоединились и коллеги-парикмахеры, которые отметили, что проблема встречается чаще, чем люди думают.

"Я прошу своих клиентов вымыть волосы накануне вечером, чтобы они высохли и были готовы к работе. Но вы будете шокированы тем, сколько взрослых женщин не умеют правильно мыть волосы", - отметила парикмахер.