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Ми все робили не так?! Перукар показала, як правильно мити голову в душі (відео)

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Середа 03 листопада 2021 07:21
Ми все робили не так?! Перукар показала, як правильно мити голову в душі (відео) Фото: експерт показала, як правильно мити голову (freepik.com)
Автор: Роман Мирончук

Якби хтось критикував ваші навички миття волосся, швидше за все, ви б їм не повірили. Здавалося б, що для цього не потрібно бути експертом, але перукар показала, як правильно мити голову.

Про це повідомляє британське видання Metro.

Перукар і користувач TikTok @kamikirschbaum відчитала людей за їх навички миття голови, і поділилася своїми головними порадами по догляду за волоссям.

"Чесно кажучи, є таке мистецтво миття волосся, але ми почнемо з цього", - каже вона, демонструючи, чого не слід робити.

За словами експерта, просте втирання шампуню у волосся не призведе до їх чистоти.

"Не мийте волосся так, просто втираючи шампунь і сподіваючись на краще. Це зробить ваше волосся дуже брудним", - зазначає вона.

Вона каже, що головне-вичистити волосся кінчиками пальців. Необхідно потерти шкіру голови кінчиками пальців. Крім того, експерт також вказала на ділянку волосся, який ми часто пропускаємо.

"Ви повинні потрапити під це. Це частина, яку всі забувають", - каже вона.

Експерт показала, як правильно мити голову (відео: metro.co.uk)

Згодом до дискусії долучилися і колеги-перукарі, які зазначили, що проблема зустрічається частіше, ніж люди думають.

"Я прошу своїх клієнтів вимити волосся напередодні ввечері, щоб вони висохли і були готові до роботи. Але ви будете шоковані тим, скільки дорослих жінок не вміють правильно мити волосся", - зазначила перукар.

Нагадаємо, експерти назвали помилки під час прийняття душу, які змусять вас бігти в аптеку.

Раніше експерти розповіли, що не можна тримати у ванній кімнаті, щоб не нашкодити здоров'ю.

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