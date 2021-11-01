Эти ошибки во время принятия душа вынудят вас бежать в аптеку
Принятие душа для большинства людей является обязательной утренней и (или) вечерней процедурой. Это очищает, бодрит, освежает, готовит к новому дню утром и "смывает" минувший день вечером. Но все ли мы делаем правильно? И как ошибки во время такой, казалось бы, простой процедуры могут стоить нам денег и здоровья?
Об этом рассказал фармацевт Хусейн Абдэ, пишет Medicine Direct.
Долго принимать душ, особенно горячий, крайне вредно для здоровья
"Длинный горячий душ может нанести вред здоровью вашей кожи. Есть соблазн постоять под горячей водой как можно дольше, особенно в холодное утро перед работой. Однако это может быть вредно по ряду причин", - утверждает фармацевт.
По его словам, проблемы возникают из-за того, что из-за длительного воздействия горячей воды повреждается защитный покров кожи, теряется необходимая влага.
"С одной стороны, это хорошо, потому что после того, как вы намылились, пот и грязь, которые вызывают запах тела, легче смыть. Тем не менее слишком долгое стояние под горячей водой забирает необходимую коже влагу, чтобы она оставалась увлажненной и мягкой", - предупредил он.
В результате могут возникать сухость, зуд или раздражение кожи
Это может вызвать ряд проблем, таких как покраснение кожи и, в крайних случаях, трещины, что может привести к инфекции. А это уже причина бежать в аптеку за лекарственными препаратами.
Как уберечь свою кожу
"Способ борьбы с этим заключается в том, чтобы ограничить время принятия душа примерно 10 минутами и держать воду как можно прохладной, но не холодной", - рекомендует фармацевт.
Также эксперт предупреждает, что ежедневное мытье головы может навредить волосам. Так как шампунь способен смывать защитный барьер с волос и кожи головы. Это чревато появлением перхоти, с которой дополнительно придется бороться.
Ранее эксперты рассказали, что нельзя держать в ванной комнате, чтобы не навредить здоровью.