Эти ошибки во время принятия душа вынудят вас бежать в аптеку

Принятие душа для большинства людей является обязательной утренней и (или) вечерней процедурой. Это очищает, бодрит, освежает, готовит к новому дню утром и "смывает" минувший день вечером. Но все ли мы делаем правильно? И как ошибки во время такой, казалось бы, простой процедуры могут стоить нам денег и здоровья?

Долго принимать душ, особенно горячий, крайне вредно для здоровья

"Длинный горячий душ может нанести вред здоровью вашей кожи. Есть соблазн постоять под горячей водой как можно дольше, особенно в холодное утро перед работой. Однако это может быть вредно по ряду причин", - утверждает фармацевт.

По его словам, проблемы возникают из-за того, что из-за длительного воздействия горячей воды повреждается защитный покров кожи, теряется необходимая влага.

"С одной стороны, это хорошо, потому что после того, как вы намылились, пот и грязь, которые вызывают запах тела, легче смыть. Тем не менее слишком долгое стояние под горячей водой забирает необходимую коже влагу, чтобы она оставалась увлажненной и мягкой", - предупредил он.

В результате могут возникать сухость, зуд или раздражение кожи

Это может вызвать ряд проблем, таких как покраснение кожи и, в крайних случаях, трещины, что может привести к инфекции. А это уже причина бежать в аптеку за лекарственными препаратами.

Как уберечь свою кожу

"Способ борьбы с этим заключается в том, чтобы ограничить время принятия душа примерно 10 минутами и держать воду как можно прохладной, но не холодной", - рекомендует фармацевт.

Также эксперт предупреждает, что ежедневное мытье головы может навредить волосам. Так как шампунь способен смывать защитный барьер с волос и кожи головы. Это чревато появлением перхоти, с которой дополнительно придется бороться.