Мы делали все неправильно! Как на самом деле нужно мыть зелень

Если вы ополоснули под краном купленный в магазине или у бабушки пучок петрушки, укропа, салата или прочей зелени, вы уже допустили ошибку. Простое ополаскивание зелени под краном не дает достаточного очищения.
Как же правильно обходиться с зеленью, рассказала диетолог Анна Антонова.
По ее мнению, абсолютно неважно, где была куплена зелень, вероятность, что "прицепом" в организм попадет живой и неживой мусор очень велика.
Замачивание в растворах помогает "отклеить" биологический балласт и частично нейтрализовать химические соединения.
"По сути, замачивание - этап гигиенической обработки продукта и в наших же интересах его не пропускать", - отметила врач.
Фасованную салатную зелень диетолог также желательно рекомендует замачивать, даже с пометкой "мытая".
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