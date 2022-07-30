Ми робили все неправильно! Як насправді потрібно мити зелень

Якщо ви обполоснули під краном куплений в магазині або у бабусі пучок петрушки, кропу, салату або іншої зелені, ви вже допустили помилку. Просте ополіскування зелені під краном не дає достатнього очищення.
Як же правильно обходитися з зеленню, розповіла дієтолог Анна Антонова.
На її думку, абсолютно неважливо, де була куплена зелень, ймовірність, що "причепом" в організм потрапить живе і неживе сміття дуже велика.
Замочування в розчинах допомагає "відклеїти" біологічний баласт і частково нейтралізувати хімічні сполуки.
"По суті, замочування - етап гігієнічної обробки продукту і в наших же інтересах його не пропускати", - зазначила лікар.
Фасовану салатну зелень дієтолог також бажано рекомендує замочувати, навіть з позначкою "мита".
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