Ми робили все неправильно! Як насправді потрібно мити зелень

На її думку, абсолютно неважливо, де була куплена зелень, ймовірність, що "причепом" в організм потрапить живе і неживе сміття дуже велика.

Яке сміття потрапляє разом із зеленню

залишки грунту, піску, бруду;

сліди добрив, пестициди, нітрати;

комахи, яйця гельмінтів, цисти найпростіших і інші мікроорганізми.

Зелень потрібно не мити, а замочувати

Замочування в розчинах допомагає "відклеїти" біологічний баласт і частково нейтралізувати хімічні сполуки.

Приготуйте простий розчин: на 1 літр води додайте (щось одне на вибір) 1 ст. л столового або яблучного оцту / 1 ст. л кухонної солі / 1 ст. л соди / 1 ст. л лимонного соку.

Переберіть, обріжте, промийте вручну.

Замочіть в розчині на 15-20 хвилин.

Знову ретельно промийте.

Висушіть паперовими рушниками або в сушарці для зелені.

"По суті, замочування - етап гігієнічної обробки продукту і в наших же інтересах його не пропускати", - зазначила лікар.

Фасовану салатну зелень дієтолог також бажано рекомендує замочувати, навіть з позначкою "мита".