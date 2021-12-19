Ми все робили неправильно: як зберігали овочі взимку наші бабусі

І для деяких культур холодильник - це швидка смерть, а для інших - тепле приміщення призведе до псування.

Зберегти овочі свіжими взимку - ціла наука. Потрібно пам'ятати, що у кожного овоча є свій температурний режим.

Як же правильно зберігали овочі наші бабусі та дідусі, розповідається в легендарній кулінарній помічниці – "Книзі про смачну і здорову їжу" , яка вперше була надрукована в 1939 році.

Як стверджують укладачі книги, в домашніх умовах і при наявності невеликих сховищ, можна добре зберегти протягом зими та весни картоплю, буряк, моркву і цибулю.

Перед закладкою на зберігання овочі необхідно спочатку добре просушити на повітрі. А потім відсортувати зіпсовані та нерозвинені екземпляри.

Як зберігати овочі

Овочі слід зберігати в сухих, темних і прохолодних приміщеннях і забезпечити їм хорошу вентиляцію в самій товщі продуктів.

Для цього буряк, картопля та інші коренеплоди насипають в ящики, які нещільно збиті з планок. Також можна використовувати для зберігання кошика.

При наявності підвалу або льоху, овочі зберігають в них купами висотою не більше 1 – 1,5 метра.

Але насипати овочі потрібно не на підлогу, а на дерев'яний настил з дощок. Це вбереже коренеплоди від перемерзання.

Моркву потрібно зберігати в ящиках з піском, а коріння укладати таким чином, щоб вони не стикалися один з одним.

Чим нижче температура в приміщенні для зберігання овочів, тим краще. Але не можна допускати зниження температури повітря нижче 0 градусів.

При більш низькій температурі овочі можуть замерзнути та при подальшому відтаванні почнуть швидко псуватися.

А ось цибуля прекрасно зберігається в сухому приміщенні підвішеними плетінками.