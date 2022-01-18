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Делали массаж сердца: во Львове "копы" спасли кошку, которая надышалась угарным газом (видео)

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Львов, Вторник 18 января 2022 17:07
Делали массаж сердца: во Львове "копы" спасли кошку, которая надышалась угарным газом (видео) Коллаж РБК-Украина: во Львове патрульные реанимировали кошку
Автор: Роман Мирончук

Во Львове в одном из спальных районов произошел пожар. На место происшествия приехали пожарные и полиция, которая эвакуировала людей. Также "копы" спасли кошку, которая надышалась продуктами горения.

Об этом рассказала патрульная полиция Львовской области.

В квартире, в которой был пожар, жильцов не было, но полицейский Владимир Микиевич заметил кошку, которая лежала на полу без чувств. Несмотря на пламя офицер достал животное, вынес на улицу и передал своей напарнице.

На видео, которое сняли журналисты, видно, как инспектор 4 батальона патрульной полиций Львовской области Мария Алешина реанимирует кошку Мики. Животному сделали массаж сердца и смогли привести в чувство.

Хозяйка кошки прибежала на место пожара и попросила полицейских отвезти кошку в ветеринарную клинику, поскольку сама находилась в шоковом состоянии.

Позже женщина рассказала, что с кошкой все будет хорошо, и она забрала ее уже домой.

Во Львове патрульные реанимировали кошку (видео: YouTube)

Напомним, во Львове патрульные полицейские спасли 21-летнего парня, который хотел покончить с собой в прямом эфире. Около 4 часов утра в полицию позвонила девушка и сказала, что знакомый ведет прямую трансляцию в сети и уже со всеми попрощался.

Ранее в Днепре патрульные спасла бездомную собаку. Животное сложно двигалось по проезжей части, и "копы" остановились, чтобы его осмотреть.

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Львов полиция
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