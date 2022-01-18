Делали массаж сердца: во Львове "копы" спасли кошку, которая надышалась угарным газом (видео)

Во Львове в одном из спальных районов произошел пожар. На место происшествия приехали пожарные и полиция, которая эвакуировала людей. Также "копы" спасли кошку, которая надышалась продуктами горения.

В квартире, в которой был пожар, жильцов не было, но полицейский Владимир Микиевич заметил кошку, которая лежала на полу без чувств. Несмотря на пламя офицер достал животное, вынес на улицу и передал своей напарнице.

На видео, которое сняли журналисты, видно, как инспектор 4 батальона патрульной полиций Львовской области Мария Алешина реанимирует кошку Мики. Животному сделали массаж сердца и смогли привести в чувство.

Хозяйка кошки прибежала на место пожара и попросила полицейских отвезти кошку в ветеринарную клинику, поскольку сама находилась в шоковом состоянии.

Позже женщина рассказала, что с кошкой все будет хорошо, и она забрала ее уже домой.

Во Львове патрульные реанимировали кошку (видео: YouTube)