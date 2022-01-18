ru ua
Вт, 18 січня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Робили масаж серця: у Львові "копи" врятували кішку, яка надихалася чадним газом (відео)

Новость на русском →
Львів, Вівторок 18 січня 2022 17:07
Робили масаж серця: у Львові "копи" врятували кішку, яка надихалася чадним газом (відео) Колаж РБК-Україна: у Львові патрульні реанімували кішку
Автор: Роман Мирончук

У Львові в одному зі спальних районів сталася пожежа. На місце події приїхали пожежники і поліція, яка евакуювала людей. Також "копи" врятували кішку, яка надихалася продуктами горіння.

Про це розповіла патрульна поліція Львівської області.

У квартирі, в якій була пожежа, мешканців не було, але поліцейський Володимир Микієвич помітив кішку, яка лежала на підлозі без почуттів. Незважаючи на полум'я офіцер дістав тварину, виніс на вулицю і передав своїй напарниці.

На відео, яке зняли журналісти, видно, як інспектор 4 батальйону патрульної поліцій Львівської області Марія Альошина реанімує кішку Мікі. Тварині зробили масаж серця і змогли привести до тями.

Господиня кішки прибігла на місце пожежі і попросила поліцейських відвезти кішку у ветеринарну клініку, оскільки сама перебувала в шоковому стані.

Пізніше жінка розповіла, що з кішкою все буде добре, і вона забрала її вже додому.

У Львові патрульні реанімували кішку (відео: YouTube)

Нагадаємо, у Львові патрульні поліцейські врятували 21-річного хлопця, який хотів накласти на себе руки в прямому ефірі. Близько 4 години ранку в поліцію зателефонувала дівчина і сказала, що знайомий веде пряму трансляцію в мережі і вже з усіма попрощався.

Раніше в Дніпрі патрульні врятувала безпритульного собаку. Тварина тяжко рухалася по проїжджій частині, і "копи" зупинилися, щоб її оглянути.

Читайте РБК-Україна в Google News
Львів полиция
LITE
Гормональний занепад: нутріціолог розповіла, чому небезпечно худнути на соках та смузі
Гормональний занепад: нутріціолог розповіла, чому небезпечно худнути на соках та смузі