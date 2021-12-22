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Украинские полицейские спасли собаку: какой поступок помог животному (фото)

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Днепр, Среда 22 декабря 2021 15:49
Украинские полицейские спасли собаку: какой поступок помог животному (фото) Патрульные спасли собаку в Днепре (коллаж РБК-Украина)
Автор: Татьяна Самарук

В Днепре патрульные спасла бездомную собаку. Отмечается, что четвероногий очень замерз на морозе.

Об этом сообщили на странице патрульной полиции Днепропетровской области.

Так, ночью на улице Гоголя полицейские заметили бездомную собаку. Животное сложно двигалось по проезжей части, поэтому инспекторы остановились, чтобы его осмотреть.

Полицейские сразу увидели, что собака очень замерз. У него оказались заледеневшие лапы.

Поэтому песика отогрели в автомобиле и вызвали представителей КП "Зооконтроль", которые забрали животное.

"Не будьте и вы равнодушными. В ближайшие дни прогнозируют мороз, поэтому обращайте внимание на тех, кто нуждается в помощи", - говорится в сообщении.

Украинские полицейские спасли собаку: какой поступок помог животному (фото)Украинские полицейские спасли собаку: какой поступок помог животному (фото)В Днепре патрульные спасли собаку (facebook.com/dnipropolice)

Как помочь собакам зимой

Холод заставляет животных постоянно передвигаться с места на место, чтобы не умереть. Они устают, почти не спят, теряют энергию, да и еду достать не всегда удается. Такой цикл приводит к несчастливому концу.

Но вы можете им помочь. Забирая животное домой с улицы, вы точно спасаете его жизнь. Если вы все-таки решите забрать животное с улицы, то вам стоит помнить, что только после тщательного осмотра ветеринаром, собаку или кота можно относить домой.

Если собака или кот много времени проводит на улице или вообще живет в вольере, разработайте для него особое зимнее меню. Кормить его следует вдвое чаще. Уместно в каши добавлять больше жирного мяса. Также давайте животному вареные овощи, морковь, это даст необходимые витамины и минералы для борьбы с вирусами

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