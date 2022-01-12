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Во Львове спасли парня, который хотел покончить с собой в прямом эфире (видео)

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Львов, Среда 12 января 2022 15:21
Во Львове спасли парня, который хотел покончить с собой в прямом эфире (видео) Во Львове патрульные спасли парня (коллаж РБК-Украина)
Автор: Татьяна Самарук

Во Львове патрульные полицейские спасли 21-летнего парня, который хотел совершить суицид. В частности, покончить с собой он хотел в прямом эфире.

Так, инцидент произошел во вторник, 11 января, около 4 часов утра, сообщили в патрульной полиции Львовской области.

Отмечается, что в полицию позвонила девушка, которая сообщила, что ее знакомый ведет прямую трансляцию в одной из социальных сетей. Ее насторожило то, что во время эфира он попрощался со всеми и сказал, что не хочет жить.

К тому же сам юноша не стал рассказывать, где он находится, однако звонившая девушка прислала полицейским скриншот из трансляции.

Заместитель командира роты второго батальона Александр Савицкий и его напарник Виктор Жовтанецкий на картинке узнали парк, где, вероятно, был парень. На место происшествия прибыли полицейские, а ведь там никого не было.

После этого правоохранители начали осматривать близлежащие территории. Впоследствии они обнаружили 21-летнего жителя Львова на улице Стуса.

У парня была рана на руке, которую он хотел скрыть от патрульных. Полицейские вызвали на место инцидента медиков.

По словам парня, он столкнулся с трудностями и не мог справиться самостоятельно.

Ранее мы сообщали, что в Харькове мужчина чуть не сжег себя на глазах у полицейских.

Также мы писали, что в Киеве собака спасла ребенка, провалившегося под лед.

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