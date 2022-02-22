Мы все делаем неправильно: какие ошибки портят ваши блюда при приготовлении в мультиварке

Мультиварка – универсальный кухонный помощник, который может заменить сразу духовку, пароварку, микроволновку, хлебопечку и другие агрегаты. Кулинары ценят эту технику за то, что не нужно следить за процессом приготовления блюда.

Однако многие совершают ошибки, которые портят вкус еды. Что мы делаем неправильно - читайте ниже.

Не тот режим. У большинства моделей есть два режима мощности - минимальная и максимальная. Постные блюда нужно готовить при максимальной, чтобы не пересушить, а жирные - при минимальной, чтобы блюдо получилось нежным.

Много продуктов. Чашу мультиварки нужно загружать на половину или треть. Особенно это важно при приготовлении мясных блюд. Если чаша загружена до максимума, то волокна плохо провариваются, не отдают сок и мясо становится жестким.

Вы открываете крышку. Принцип работы мультиварки в том, чтобы не заглядывать под крышку, не помешивать и не мешать ей готовить. Ваша задача - заполнить чашу продуктами, выставить нужный режим, закрыть крышку и уйти. А так - температура внутри все время падает, и еда готовится хуже.

Курица со шкуркой. В шкурке птицы накапливаются вредные вещества, особенно в домашней. И при приготовлении в мультиварке это портит весь вкус. Стоит отметить, что в мультиварке добиться хрустящей корочки невозможно, поэтому снимайте шкурку сразу.

Мало жидкости. Не стоит выливать сок после тушения мяса кусочками. Смешайте его с мукой и крахмалом - получите подливу к гарниру. Она дополнит блюдо и выйдет вкуснее.

Макароны в чаше. Во многих мультиварках инструкция позволяет готовить пасту. Но кулинары не советуют этого делать, так как спагетти или макароны при таких температурах развариваются, склеиваются и превращаются в одну массу.

Приправы добавляете вначале. Если в вашем рецепте сказано, что приправы нужно добавить в конце приготовления - так и делайте. Если вы их добавите вначале, то они утратят свой вкус и аромат.

Вы готовите слишком долго. К каждой мультиварке прилагается инструкция и книга с рецептами. Почитайте внимательно советы производителя. Некоторые модели способны отварить овощи за 10-15 минут или потушить мясо за 20 минут. Если готовить дольше, то продукты развариваются.

Мясо перед тушением нужно обжарить. А это нужно делать обязательно. Сок запечатается внутри и даст блюду яркий и насыщенный вкус. В большинстве мультиварок есть режим "Жарка" - около 10 минут.

Вы не промываете силиконовый уплотнитель. Он находится на крышке и легко снимается. Однако эта резинка быстро загрязняется и впитывает запахи. Поэтому ее нужно мыть после каждого приготовления пищи.