Взбиваем белки в густую пену: что мы обычно делаем неправильно
Взбитые белки нужны в разных рецептах. И основной секрет пышной пены кроется именно в правильно подготовленных ингредиентах. Одна небольшая ошибка может полностью испортить целое блюдо.
Как правильно взбивать белки в густую пену и какие ошибки чаще всего допускают – читайте ниже.
Посуда
Посуда имеет огромное значение и шеф-повара рекомендуют взбивать белки в миске из стекла, керамики, эмали или нержавейки. Миска должна быть глубокая, чтобы пена поместилась. А еще – миска должна быть чистая и сухая. Достаточно одной капли воды, чтобы белки не взбились.
И посуда должна быть полностью очищена от любого жира, иначе вас ждет неудача.
Не стоит брать посуду из пластика – этот материал пористый и жир из него полностью не вымывается.
Свежесть яиц
Самая пышная масса получается из самых свежих яиц. Самый легкий способ это проверить - опустить яйца в миску с водой.
Свежие яйца лягут на дно, если яйцо плавает на поверхности – оставьте его для салата. Если касается дна частично – оно свежее и нужно использовать побыстрее.
Белки для взбивания нужно отделять очень тщательно и внимательно, чтобы желток туда не попал. Лучше всего отделается белок от желтка из холодных яиц.
А вот взбивать нужно белки комнатной температуры. Холодный белок обладает плотной текстурой и плохо насыщается кислородом. А теплый – дольше будет держать форму.
Чем и как взбивать
Самый лучший кухонный агрегат – миксер с насадками в виде рамки или двух лопастей. Но если такого под руками нет, то подойдет и венчик. Но ваши приспособления должны быть чистые и сухие.
Если взбиваете миксером, то сначала запускайте низкие обороты, потом постепенно их увеличивайте. Лопастями вы должны доставать до дна миски.
В начале добавьте к белкам щепотку соли и взбивайте до тех пор, пока они не превратятся в пушистую белую пенку и увеличатся в размере.
Только после этого начинайте вводить сахар. Но не высыпайте весь сразу – делайте это постепенно и продолжайте взбивать белки.
Если вы собираетесь делать безе, то замените сахар сахарной пудрой. Это добавит легкости вашему десерту.
В конце добавьте пару капель лимонного сока, чтобы белки были плотным и блестящими.
Взбитые белки нужно добавлять в тесто сразу, так как они быстро теряют свою воздушностью. Добавляйте с помощью силиконовой лопатки, постепенно.
Напомним, ранее мы писали о том, как категорически нельзя поступать на кухне.
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