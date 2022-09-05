Делаем настоящую паприку самостоятельно: будет в разы вкуснее магазинной

Паприка считается одной из самых популярных и самых полезных специй во всем мире. Ее используют в первые блюда, для мяса, добавляют в салаты и соусы. И даже иногда добавляют в выпечку.

Приготовить паприку можно самостоятельно и совсем необязательно покупать ее в магазине. Как это сделать - читайте ниже.

Купите достаточное количество сладкого перца на рынке. Если хотите, чтобы ваша паприка была острой - возьмите еще и перец чили. Выбирайте целые твердые плоды красного цвета.

Овощи нужно тщательно помыть и разложить на любой ровной поверхности на несколько дней при комнатной температуре. Через три дня удалите плодоножки и семена, нарежьте кусочками.

С помощью иглы и нитки нанизывайте кусочки перца и сделайте что-то типа ожерелья. Оставьте эти ожерелья в затемненном сухом месте, которое хорошо проветривается.

Для более быстрого процесса - используйте духовку или электросушку. Ваша цель - высушить перцы.

Для духовки перец нарежьте соломкой или натрите на шинковке. Застелите пергамент и насыпьте перец. Разогрейте духовку до 80 градусов и поставьте на 4 часа. Дверцу оставьте приоткрытой.

Проверить готовность можно легко - перец не должен гнуться. Если он гнется, а не ломается - значит, еще не готов.

Когда перец полностью станет сухим, измельчите его до состояния порошка и насыпьте в стеклянные герметические банки для хранения.

Фото: Как сделать паприку самостоятельно