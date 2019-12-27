Мы делаем это неправильно: эксперт открыл неожиданную тайну о смартфонах

Батареи смартфонов очень быстро приходят в негодность от того, что мы неправильно их заряжаем. Ресурс аккумулятора быстрее сокращается из-за того, что его оставляют заряжаться на ночь и не отключают от зарядки по достижении 100%. Об этом рассказал директор компании BatterieIngenieure Доминик Шульте в комментарии для издания Business Insider.

Эксперт объяснил, что ресурс батареи смартфона будет сокращаться медленнее, если его уровень заряда будет колебаться в пределах 30-50%. Самая распространенная ошибка пользователей – это оставлять гаджет на ночь на зарядке. И лучше всего ставит его на зарядку рано утром, чтобы он, достигнув заряда емкости батареи в 100% не был подключен к шнурку еще полночи.

Привычка оставлять смартфон на зарядке на всю ночь существенно сокращает срок жизни батареи гаджета и приводит к тому, что он быстрее разряжается в течении дня.

Шульте отметил, что все литий-ионные аккумуляторы имеют ограниченный срок службы, так как "стареют" из-за изменения химического состава.

Для того, чтобы сохранить жизнь гаджету как можно дольше – его нужно правильно заряжать и бережно к нему относиться. Кроме того, эксперт порекомендовал менять смартфоны раз в два года.