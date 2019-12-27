Ми робимо це неправильно: експерт відкрив несподівану таємницю про смартфони

Батареї смартфонів дуже швидко приходять в непридатність від того, що ми неправильно їх заряджаємо. Ресурс акумулятора швидше скорочується через то, що його залишають заряджатися на ніч і не відключають від зарядки по досягненні 100%. Про це розповів директор компанії BatterieIngenieure Домінік Шульте у коментарі для видання Business Insider.

Експерт пояснив, що ресурс батареї смартфона буде скорочуватися повільніше, якщо його рівень заряду буде коливатися в межах 30-50%. Найпоширеніша помилка користувачів – це залишати гаджет на ніч на зарядку. І краще всього ставить його на зарядку рано вранці, щоб він, досягнувши заряду ємності батареї в 100% не був підключений до шнурка ще півночі.

Звичка залишати смартфон на зарядці на всю ніч істотно скорочує термін життя батареї гаджета і призводить до того, що він швидше розряджається протягом дня.

Шульте зазначив, що всі літій-іонні акумулятори мають обмежений термін служби, так як "старіють" через зміну хімічного складу.

Для того, щоб зберегти життя гаджету як можна довше – його потрібно правильно заряджати і дбайливо до нього ставитися. Крім того, експерт порекомендував міняти смартфони раз на два роки.