Дела на огороде, которые надо обязательно закончить до конца августа

Уход за клубникой

Клубничник скашивают под корень, подкармливают калийно-фосфорными удобрениями, и мульчируют ближе к сентябрю.

Подготовка компоста

Август - прекрасное время для заделки компостной ямы. Материала для этой цели полно - ботва, скошенная трава, сорняки, падалица. Все это разбавляют золой, опавшей листвой и землей.

За клубникой надо ухаживать в августе (фото: pixabay)

Уход за кустами

Смородина, крыжовник и малина очень нуждаются в поливе в августе. Растения только что завершили плодоношение, но уже начали закладывать урожай в следующем году, а для этого им необходима вода и питательные вещества.

Размножение многолетников

В последний летний месяц делят и пересаживают на новое место дельфиниум, лилии, лилейники, флоксы. Кроме того, подкармливают хвойные культуры.