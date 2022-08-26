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Дела на огороде, которые надо обязательно закончить до конца августа

Фото: Что надо сделать на огороде до конца августа (freepik)
Автор: Светлана Мащенко

Кроме уборки урожая овощи до конца августа на огороде и в саду стоит сделать еще много дел, чтобы обеспечить урожай на следующий год.

Об этом пишет канал "Дача. Сад та город".

Уход за клубникой

Клубничник скашивают под корень, подкармливают калийно-фосфорными удобрениями, и мульчируют ближе к сентябрю.

Подготовка компоста

Август - прекрасное время для заделки компостной ямы. Материала для этой цели полно - ботва, скошенная трава, сорняки, падалица. Все это разбавляют золой, опавшей листвой и землей.

За клубникой надо ухаживать в августе (фото: pixabay)

Уход за кустами

Смородина, крыжовник и малина очень нуждаются в поливе в августе. Растения только что завершили плодоношение, но уже начали закладывать урожай в следующем году, а для этого им необходима вода и питательные вещества.

Размножение многолетников

В последний летний месяц делят и пересаживают на новое место дельфиниум, лилии, лилейники, флоксы. Кроме того, подкармливают хвойные культуры.

Раньше мы писали, когда надо копать картошку, чтобы она точно долежала до весны.

Также читайте, что и когда сажать на огороде и в саду в конце лета.

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