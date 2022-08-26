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Справи на городі, які треба обов'язково зробити до кінця серпня

Фото: Що треба зробити на городі до кінця серпня (freepik)
Автор: Світлана Мащенко

Окрім збирання урожаю городини до кінця серпня на городі та в саду варто зробити ще багато справ, щоб забезпечити урожай на наступний рік.

Про це пише канал "Дача. Сад та город".

Догляд за полуницею

Полуничник скошують під корінь, підгодовують калійно-фосфорними добривами, і мульчують ближче до вересня.

Підготовка компосту

Серпень - прекрасний час для закладення компостної ями. Матеріалу для цієї мети повно - бадилля, скошена трава, бур'яни, падалиця. Все це розбавляють золою, опалим листям і землею.

За полуницею треба доглядати в серпні (фото: pixabay)

Догляд за кущами

Смородина, аґрус і малина дуже потребують поливу у серпні. Рослини щойно завершили плодоношення, але вже почали закладати врожай наступного року, а для цього їм необхідна вода і поживні речовини.

Розмноження багаторічників

В останній літній місяць ділять і пересаджують на нове місце дельфініум, конвалії, лілійники, флокси. Крім того, підживлюють хвойні культури.

Раніше ми писали, коли треба копати картоплю, щоб вона точно долежала до весни.

Також читайте, що і коли садити на городі та в саду наприкінці літа.

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