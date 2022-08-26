Справи на городі, які треба обов'язково зробити до кінця серпня

Догляд за полуницею

Полуничник скошують під корінь, підгодовують калійно-фосфорними добривами, і мульчують ближче до вересня.

Підготовка компосту

Серпень - прекрасний час для закладення компостної ями. Матеріалу для цієї мети повно - бадилля, скошена трава, бур'яни, падалиця. Все це розбавляють золою, опалим листям і землею.

За полуницею треба доглядати в серпні (фото: pixabay)

Догляд за кущами

Смородина, аґрус і малина дуже потребують поливу у серпні. Рослини щойно завершили плодоношення, але вже почали закладати врожай наступного року, а для цього їм необхідна вода і поживні речовини.

Розмноження багаторічників

В останній літній місяць ділять і пересаджують на нове місце дельфініум, конвалії, лілійники, флокси. Крім того, підживлюють хвойні культури.