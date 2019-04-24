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В декрете сидеть не будет: Меган Маркл уже рвется к работе

STYLERЖизнь    24.04.2019 - 20:51
В декрете сидеть не будет: Меган Маркл уже рвется к работе
Меган Маркл не хочет сидеть в декрете (Getty Images)

Меган Маркл предупредила помощников, что скоро собирается приступить к работе

Меган Маркл, которая по одним источникам еще находится в ожидании своего ребенка, а по другим – уже родила первенца, не собирается сидеть долго в декрете. Об этом сообщает издание The Sun со ссылкой на источники в королевском дворце.

Меган Маркл планирует провести в официальном декрете всего три месяца и уже предупредила своих помощников, что собирается вернуться к работе как можно скорее и не хочет провести в декрете положенных 12 месяцев.  По словам источника, она имела ввиду свою работу с благотворительными организациями.

"Меган ясно дала понять, что хочет вернуться на работу как можно скорее. У нее огромное количество энергии, она чрезвычайно решительна и хочет быть как можно более полезной для своих благотворительных организаций", – заявил источник.

В декрете сидеть не будет: Меган Маркл уже рвется к работе

Меган Маркл планирует появиться в обществе через шесть недель (Getty Images)

Календарь будущих мероприятий герцогиня Сассекская пока не составляла, так как пока еще не знает, как будет чувствовать себя после рождения ребенка.

Как отмечают источники, свои выходы в свет после родов Меган Маркл планирует начать через шесть недель и скорее всего в ее календаре появится отметка о посещении мероприятия в июне – на официальном праздновании дня рождения королевы Елизаветы II.

К примеру, Кейт Миддлтон после рождения принца Луи ушла в декрет почти на шесть месяцев, после рождения принцессы Шарлотты – на пять месяцев. А вот после рождения своего первенца, принца Джорджа, Кейт Миддлтон не появлялась на публике всего полтора месяца.

В королевском дворце решение Меган Маркл пока не комментируют.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что Меган Маркл окончательно взбесила Елизавету ІІ новыми прихотями

А также рассказывали о том, что Меган Маркл заподозрили в тайных родах.

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