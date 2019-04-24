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В декреті сидіти не буде: Меган Маркл вже рветься до роботи

STYLERЖиття    24.04.2019 - 20:51
В декреті сидіти не буде: Меган Маркл вже рветься до роботи
Меган Маркл не хоче сидіти в декреті (Getty Images)

Меган Маркл попередила помічників, що скоро збирається приступити до роботи

Меган Маркл, яка за одними джерелами ще перебуває в очікуванні своєї дитини, а за іншими – вже народила первістка, не збирається довго сидіти в декреті. Про це повідомляє видання The Sun з посиланням на джерела в королівському палаці.

Меган Маркл планує провести в офіційному декреті всього три місяці і вже попередила своїх помічників, що збирається повернутися до роботи як можна швидше, бо не хоче провести в декреті покладених 12 місяців. За словами джерела, вона мала на увазі свою роботу з благодійними організаціями.

"Меган ясно дала зрозуміти, що хоче повернутися на роботу як можна швидше. У неї величезна кількість енергії, вона надзвичайно рішуча і хоче бути як можна більш корисною для своїх благодійних організацій", – заявило джерело.

В декреті сидіти не буде: Меган Маркл вже рветься до роботи

Меган Маркл планує з'явитися в суспільстві через шість тижнів (Getty Images)

Календар майбутніх заходів герцогиня Сассекська поки не складала, так як поки ще не знає, як буде почувати себе після народження дитини.

Як зазначають джерела, свої виходи в світ після пологів Меган Маркл планує почати через шість тижнів і швидше за все в її календарі з'явиться відмітка про відвідування заходу в червні – на офіційному святкуванні дня народження королеви Єлизавети II.

Наприклад, Кейт Міддлтон після народження принца Луї пішла в декрет майже на шість місяців, після народження принцеси Шарлотти – на п'ять місяців. А от після народження свого первістка, принца Джорджа, Кейт Міддлтон не з'являлася на публіці всього півтора місяці.

В королівському палаці рішення Меган Маркл поки не коментують.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що Меган Маркл остаточно розлютила Єлизавету ІІ новими примхами

А також розповідали про те, що Меган Маркл запідозрили в таємних пологах.

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