Декоруєте кухню? Ось кольори, в які ніколи не варто фарбувати стіни

Неон

За словами Крістін Карні, директорки компанії з дизайну Blackberry Farm Design у Волланді, штат Теннессі, краще завжди триматися подалі від неонової фарби на кухні.

Справа не лише в тому, що мода на неонові кольори залишилася в минулому, а й в тому, що яскраві відтінки буде складно поєднувати з іншими елементами на кухні. Крім цього, вони можуть "дратувати око".

Темні відтінки

На думку дизайнерів, темні кольори можуть зробити кухню меншою і менш привабливою. Крім цього, такий вибір - не найкраще рішення з погляду тривалості експлуатації. Адже на темних поверхнях можуть бути більш помітними подряпини та дефекти.

До того ж, хоча темно-сірі та чорні кольори, безумовно, можуть приголомшити на деяких кухнях, вони підходять не для всіх типів приміщень - якщо в приміщенні бракує природного світла, воно буде здаватися похмурим і непривітним.

Холодні відтінки

Попри те, що це може бути практичний варіант, дизайнери радять відмовитися від фарби чи плитки холодних відтінків - кухня має створювати затишок та сприяти комфорту.

Холодні ж кольори, наприклад, попелясто-сірий чи блакитний, перешкоджає створенню теплої атмосфери.

Білий колір

За словами засновників компанії Interior Design у Грінвіллі, штат Південна Кароліна, хоча білий колір можливо використовувати для кухні, слід надавати перевагу світлим відтінкам помаранчевого чи жовтого - наприклад, кремовому.

Ці відтінки все ще надають класичний і відполірований вигляд, але відчуваються більш теплими і гостинними, на відміну від холодного білого. Крім цього, на білому кольору найбільш помітно сліди жиру і бруд, тож прибирання доведеться робити набагато частіше.

Червоний

Яскравому томатно-червоному кольору не місце на кухні, вважає засновниця Bethany Adams Interiors. За її словами, червоний колір занадто інтенсивний для цього приміщення. Адже кухня - простір для відпочинку та розслаблення під час приготування та прийому їжі.

Однак, є ще одна причина - вважають, що червоний колір підсилює відчуття голоду. Тож стіни такого відтінку можуть відвертати увагу від діяльності на кухні.