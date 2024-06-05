Декорируете кухню? Вот цвета, в которые никогда не стоит окрашивать стены

Неон

По словам Кристин Карни, директора компании по дизайну Blackberry Farm Design в Уолланде, штат Теннесси, лучше всегда держаться подальше от неоновой краски на кухне.

Дело не только в том, что мода на неоновые цвета осталась в прошлом, но и в том, что яркие оттенки будет сложно совмещать с другими элементами на кухне. Кроме этого, они могут "раздражать глаз".

Темные оттенки

По мнению дизайнеров, темные цвета могут сделать кухню меньше и менее привлекательной. Кроме этого, такой выбор - не самое лучшее решение с точки зрения продолжительности эксплуатации. Ведь на темных поверхностях могут быть заметнее царапины и дефекты.

К тому же, хотя темно-серые и черные цвета, безусловно, могут ошеломить на некоторых кухнях, они подходят не для всех типов помещений - если в помещении не хватает природного света, оно будет казаться мрачным и неприветливым.

Холодные оттенки

Несмотря на то, что это может быть практичный вариант, дизайнеры советуют отказаться от краски или плитки холодных оттенков - кухня должна создавать комфорт и уют.

Холодные же цвета, например пепельно-серый или голубой, препятствуют созданию теплой атмосферы.

Белый цвет

По словам основателей компании Interior Design в Гринвилле, штат Южная Каролина, хотя белый цвет можно использовать для кухни, следует отдавать предпочтение светлым оттенкам оранжевого или желтого - например, кремовому.

Эти оттенки все еще придают классический и отполированный вид, но ощущаются более теплыми и радушными, в отличие от холодного белого. Кроме этого, на белом цвете наиболее заметны следы жира и грязь, так что уборку придется делать гораздо чаще.

Красный

Яркому томатно-красному цвету не место на кухне, считает основательница Bethany Adams Interiors. По ее словам, красный цвет слишком интенсивный для этого помещения. Ведь кухня - простор для отдыха и расслабления во время приготовления и приема пищи.

Однако есть еще одна причина - считают, что красный цвет усиливает чувство голода. Так что стены такого оттенка могут отвлекать от деятельности на кухне.