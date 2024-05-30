Диван чи ліжко: як правильно обрати меблі для оселі

Коли справа доходить до купівлі меблів до спальні або вітальні, постає питання у тому, що обирати - диван чи ліжко. Обидва варіанти мають як свої переваги, так і недоліки, які слід враховувати при купівлі.

Про те, що краще обрати для квартири і як це правильно зробити, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler).

Однак, комфортні, на перший погляд, дивани мають і такі недоліки:

Що обирати - диван чи ліжко (ілюстрація: Freepik)

В умовах меншого простору диван здається оптимальним варіантом. Серед переваг дивану виділяють наступні:

До недоліків ліжка можна віднести наступні:

Що обирати - ліжко чи диван (ілюстрація: Freepik)

Визначивши бюджет та місце для меблів, варто зважити переваги і недоліки. Серед переваг ліжка можна виділити наступні:

Зазвичай, при виборі дивана чи ліжка звертають увагу на наступні фактори:

Що впливає на вибір меблів

Адже рівна поверхня помірної жорсткості та ортопедичний матрац можуть запобігти виникненню або розвитку проблем з поставою, рівномірно розподіляючи вагу.

Якщо обирати найкращий варіант для здоров'я спини, то це однозначно буде ліжко.

До речі, раніше ми писали про те, де і як не можна ставити диван.

Читайте також, яких правил слід дотримуватися при купівлі вживаних кухонних меблів.

Використані джерела для підготовки матеріалу: сайт taburetka.ua, Zlatamebel, Здоровий рух.