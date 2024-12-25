Декор без помилок: як не варто розміщувати святкові прикраси

Різдво та Новий рік - це час, коли ми хочемо максимально прикрасити свій дім і створити святкову атмосферу. Але дуже часто виникає проблема: як правильно розташувати прикраси, щоб вони не перевантажили простір і зберегли елегантність інтер’єру?

РБК-Україна (проєкт Styler) розглядає основні помилки, яких варто уникати, і дає поради, як правильно прикрашати ваш дім без зайвої метушні.

Перевантаження простору прикрасами

Однією з найбільших помилок є використання занадто великої кількості декору. Коли в кімнаті забагато яскравих елементів, це може створити відчуття безладдя та перевантажити простір. Спробуйте обирати кілька яскравих акцентів і розподіляти їх по кімнаті, щоб не створювати враження "перенасиченості".

Важливо, щоб кожен елемент мав своє місце та виглядав гармонійно. Приділяйте увагу пропорціям: чим менша кімната, тим менше прикрас можна використовувати. Стриманий підхід до декору допоможе створити стильний та збалансований вигляд.

Невірне розташування гірлянд і світла

Гірлянди - це основний елемент новорічного декору, але вони можуть легко стати причиною перевантаження інтер’єру. Потрібно уникати використання світлових елементів у кожному кутку кімнати. Якщо гірлянди не мають чіткої композиції, це може створити враження хаосу.

Розташовуйте гірлянди стратегічно - на ялинці, у вікнах або на полицях, зберігаючи баланс між світлом і темними ділянками простору. Не забувайте про розмір і форму гірлянд: великі чи сильно мерехтливі лампочки краще розміщувати на великих об’єктах, а не по всьому приміщенню.

Неправильне використання кольорів

Колірна палітра - це важливий аспект при розташуванні святкових прикрас. Часто буває, що надмірно яскраві чи контрастні кольори роблять інтер’єр важким і негармонійним. Спробуйте обрати одну або дві основні кольорові гами та використовуйте їх у всьому декорі.

Якщо ваш інтер’єр в основному нейтральний, додавайте акценти через кольорові прикраси. Не варто використовувати занадто багато різних кольорів одночасно - це створює відчуття перевантаження. Декор у пастельних тонах може бути не менш ефектним і елегантним.

Важливо не перевантажити інтер'єр декором (фото: Freepik.com)

Неувага до текстур і матеріалів

Вибір матеріалів для святкових прикрас також має велике значення. Металеві, блискучі або прозорі елементи можуть виглядати занадто холодно в інтер’єрі, якщо їх занадто багато. Приділіть увагу текстурам, комбінуючи різні матеріали, щоб уникнути одноманітності.

Наприклад, м’які тканини, як-от оксамит або шерсть, гарно поєднуються з більш грубими матеріалами, такими як дерево чи метал. Важливо створювати баланс між блиском і матовими поверхнями, щоб декор не виглядав нав’язливо.

Неправильне розташування великих прикрас

Великі елементи декору, такі як різдвяна ялинка чи великий вінок, займають значну частину простору. Якщо вони неправильно розташовані, це може зробити кімнату некомфортною для пересування. Вибір місця для ялинки має бути продуманим, щоб вона не забирала всю увагу від інших частин інтер’єру.

Краще ставити великі прикраси в кутах або в тих частинах кімнати, де вони не заважають руху. Якщо ви хочете додати інші великі елементи, наприклад, статуетки чи композиції, розміщуйте їх на підлозі або в місцях, де вони можуть бути спокійно оцінені, не порушуючи загальної гармонії.