Декор без ошибок: как не стоит размещать праздничные украшения

Рождество и Новый год - это время, когда мы хотим максимально украсить свой дом и создать праздничную атмосферу. Но очень часто возникает проблема: как правильно расположить украшения, чтобы они не перегрузили пространство и сохранили элегантность интерьера?

РБК-Украина (проект Styler) рассматривает основные ошибки, которых стоит избегать, и дает советы, как правильно украшать ваш дом без лишней суеты.

Перегрузка пространства украшениями

Одной из самых больших ошибок является использование слишком большого количества декора. Когда в комнате много ярких элементов, это может создать ощущение беспорядка и перегрузить пространство. Попробуйте выбирать несколько ярких акцентов и распределять их по комнате, чтобы не создавать впечатление "перенасыщенности".

Важно, чтобы каждый элемент имел свое место и выглядел гармонично. Уделяйте внимание пропорциям: чем меньше комната, тем меньше украшений можно использовать. Сдержанный подход к декору поможет создать стильный и сбалансированный вид.

Неверное расположение гирлянд и света

Гирлянды - это основной элемент новогоднего декора, но они могут легко стать причиной перегрузки интерьера. Нужно избегать использования световых элементов в каждом углу комнаты. Если гирлянды не имеют четкой композиции, это может создать впечатление хаоса.

Располагайте гирлянды стратегически - на елке, в окнах или на полках, сохраняя баланс между светом и темными участками пространства. Не забывайте о размере и форме гирлянд: большие или сильно мерцающие лампочки лучше размещать на крупных объектах, а не по всему помещению.

Неправильное использование цветов

Цветовая палитра - это важный аспект при расположении праздничных украшений. Часто бывает, что чрезмерно яркие или контрастные цвета делают интерьер тяжелым и негармоничным. Попробуйте выбрать одну или две основные цветовые гаммы и используйте их во всем декоре.

Если ваш интерьер в основном нейтральный, добавляйте акценты через цветные украшения. Не стоит использовать слишком много разных цветов одновременно - это создает ощущение перегрузки. Декор в пастельных тонах может быть не менее эффектным и элегантным.

Важно не перегрузить интерьер декором (фото: Freepik.com)

Невнимание к текстурам и материалам

Выбор материалов для праздничных украшений также имеет большое значение. Металлические, блестящие или прозрачные элементы могут выглядеть слишком холодно в интерьере, если их слишком много. Уделите внимание текстурам, комбинируя различные материалы, чтобы избежать однообразия.

Например, мягкие ткани, такие как бархат или шерсть, хорошо сочетаются с более грубыми материалами, такими как дерево или металл. Важно создавать баланс между блеском и матовыми поверхностями, чтобы декор не выглядел навязчиво.

Неправильное расположение крупных украшений

Большие элементы декора, такие как рождественская елка или большой венок, занимают значительную часть пространства. Если они неправильно расположены, это может сделать комнату некомфортной для передвижения. Выбор места для елки должен быть продуманным, чтобы она не забирала все внимание от других частей интерьера.

Лучше ставить большие украшения в углах или в тех частях комнаты, где они не мешают движению. Если вы хотите добавить другие крупные элементы, например, статуэтки или композиции, размещайте их на полу или в местах, где они могут быть спокойно оценены, не нарушая общей гармонии.