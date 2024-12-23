Як красиво розвішати гірлянди у квартирі, щоб створити святковий настрій

Святкові гірлянди - це не лише традиційний елемент декору, а й спосіб створити чарівну атмосферу затишку та тепла в домі. Проте важливо не тільки обрати якісні прикраси, а й розмістити їх так, щоб вони гармонійно доповнювали інтер'єр.

РБК-Україна (проект Styler) пропонує найкращі ідеї для розміщення святкових гірлянд у вашому домі, які допоможуть зробити свято особливим.

Гірлянди на вікнах

Розміщення гірлянд на вікнах - це класика, яка завжди додає будинку чарівності. Їх можна прикріпити до карниза, створивши яскравий світловий водоспад, або викласти візерунки, які буде видно як зсередини, так і ззовні.

Виберіть тепле біле світло для елегантності або кольорове - для веселого святкового настрою. Також можна додати маленькі зірочки або сніжинки, що підсилить ефект затишку.

Використання прозорих завіс разом із гірляндами створить ефект м’якого світіння, додаючи кімнаті романтичності. А якщо ви живете в приватному будинку, можна оформити світловими стрічками також зовнішній контур вікон.

Гірлянди на сходах

Якщо у вашому домі є сходи, прикрашання їх гірляндами стане стильним рішенням. Розмістіть світлодіодну стрічку вздовж поручнів або сходинок, створюючи м’яке і рівномірне освітлення. Це не лише додає затишку, а й підкреслює форму конструкції, роблячи її центральним елементом святкового інтер’єру.

Додатково можна прикрасити гірлянду штучною хвоєю чи шишками, щоб створити природний і стильний декор. Для більшого ефекту обирайте динамічні гірлянди, які змінюють кольори або мають режими мерехтіння. Таке освітлення чудово виглядає ввечері, створюючи в домі атмосферу казки.

Гірлянди можуть прикрасити будь-яку інсталяцію (фото: Freepik.com)

Гірлянди на меблях

Додайте святкового шарму вашим меблям, прикрасивши їх гірляндами. Наприклад, обгорніть світлодіодною стрічкою узголів’я ліжка у спальні, створивши романтичний куточок для зимових вечорів.

Полички, комоди чи стелажі також можна декорувати гірляндами, особливо якщо на них стоять святкові сувеніри чи свічки. На кухні гірлянди можна розмістити вздовж верхніх шафок або обгорнути ними витяжку, додавши кухонному простору святковості.

Гірлянди з дрібними лампочками чудово виглядають на дзеркалах - це додасть кімнаті більше світла та об'єму. Навіть простий диван стане ошатним, якщо розмістити на ньому святковий плед і гірлянду, розкладену вздовж спинки.

Декор стін та дверей

Гірлянди можуть прикрашати не лише ялинку чи меблі, а й стіни та двері, стаючи цікавим акцентом у вашому інтер’єрі. Розташуйте їх у формі різдвяного вінка чи хвилі, створивши оригінальний світловий малюнок. Можна прикріпити гірлянду до фоторамок, щоб підсвітити дорогі серцю знімки.

Або ж створіть цілу святкову інсталяцію на стіні: додайте до гірлянди ялинкові прикраси чи невеликі сувеніри. Дверні прорізи можна обрамити світлодіодами, які будуть вітати гостей ще до входу в кімнату.

Гірлянди створюють казкову атмосферу на свята (фото: Freepik.com)

Святкові інсталяції у пляшках та вазах

Якщо ви хочете створити стильний і водночас простий декор, спробуйте використати гірлянди для прикрашання скляних ваз або пляшок. Помістіть міні-гірлянду на батарейках всередину прозорої посудини, додавши туди декоративні елементи: ялинкові кульки, шишки чи блискітки.

Така композиція виглядає сучасно й охайно, а головне - її можна розмістити будь-де: на полиці, комоді або столі. Скляні банки з гірляндами також можуть стати святковими нічниками, створюючи м’яке світло.

Цей декор особливо добре виглядає в мінімалістичних інтер’єрах, де акценти на світлі додають завершеності. А якщо використати кілька таких композицій разом, ви отримаєте цілу інсталяцію.