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Декларации придется подавать всем: каким категориям украинцев грозят штрафы

STYLERЖизнь    03.03.2020 - 17:32
Декларации придется подавать всем: каким категориям украинцев грозят штрафы
Декларация о доходах в Украине (Фото: twitter/rpr_ua)

Декларации о доходах придется подавать самостоятельно многим категориям украинцев

Декларации о доходах придется подавать всем украинцам, которые имеют дополнительный доход. Им нужно будет самостоятельно обратиться в налоговую службу по месту регистрации, задекларировать свой дополнительный доход и заплатить с него налог в размере 18%.

Что именно входит в дополнительные доходы

  • Доход от предпринимательской и профессиональной деятельности
  • Доход из иностранных источников
  • Доход от операции с активами
  • Доход от аренды
  • Доход в виде наследства
  • Доход от продажи имущества
  • Доход от продажи собственной продукции

Все эти виды дохода нужно указать самостоятельно и обратиться в налоговую службу без напоминания. Для тех, кто вовремя не заплатит налог с дополнительного дохода или решит не оплачивать налог, существует система штрафов.

Штрафы за неподанную декларацию

  • За просрочку или отказ подать декларацию – 170 гривен
  • Повторное нарушение – 1020 гривен
  • За неуплату налогов – 20% от суммы
  • Если нарушение обнаружит работник налоговой – 25% от суммы
  • За значительное уклонение (сумма от 881 тысячи гривен) – уголовное наказание, запрет за определенную работу и должности.

Кроме того, в налоговом кодексе Украины есть норма, при которой в отдельных случаях можно вернуть часть уплаченного НДФЛ.

В каких случаях украинцы могут получить возврат НДФЛ

  • Гражданин Украины оплатил собственное образование или образование ребенку
  • Гражданин Украины выплачивал проценты по ипотеке
  • Потратил деньги на лечение
  • Оплатил за страховку (в том числе и пенсионную)

В таких случаях граждане Украины имеют право написать заявление в Государственную фискальную службу и в течении двух месяцев от подачи документов получить возврат выплаченных налогов.

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