Декларации придется подавать всем: каким категориям украинцев грозят штрафы
Декларация о доходах в Украине (Фото: twitter/rpr_ua)
Декларации о доходах придется подавать самостоятельно многим категориям украинцев
Декларации о доходах придется подавать всем украинцам, которые имеют дополнительный доход. Им нужно будет самостоятельно обратиться в налоговую службу по месту регистрации, задекларировать свой дополнительный доход и заплатить с него налог в размере 18%.
Что именно входит в дополнительные доходы
- Доход от предпринимательской и профессиональной деятельности
- Доход из иностранных источников
- Доход от операции с активами
- Доход от аренды
- Доход в виде наследства
- Доход от продажи имущества
- Доход от продажи собственной продукции
Все эти виды дохода нужно указать самостоятельно и обратиться в налоговую службу без напоминания. Для тех, кто вовремя не заплатит налог с дополнительного дохода или решит не оплачивать налог, существует система штрафов.
Штрафы за неподанную декларацию
- За просрочку или отказ подать декларацию – 170 гривен
- Повторное нарушение – 1020 гривен
- За неуплату налогов – 20% от суммы
- Если нарушение обнаружит работник налоговой – 25% от суммы
- За значительное уклонение (сумма от 881 тысячи гривен) – уголовное наказание, запрет за определенную работу и должности.
Кроме того, в налоговом кодексе Украины есть норма, при которой в отдельных случаях можно вернуть часть уплаченного НДФЛ.
В каких случаях украинцы могут получить возврат НДФЛ
- Гражданин Украины оплатил собственное образование или образование ребенку
- Гражданин Украины выплачивал проценты по ипотеке
- Потратил деньги на лечение
- Оплатил за страховку (в том числе и пенсионную)
В таких случаях граждане Украины имеют право написать заявление в Государственную фискальную службу и в течении двух месяцев от подачи документов получить возврат выплаченных налогов.
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