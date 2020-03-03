Декларації доведеться подавати всім: яким категоріям українців загрожують штрафи

Декларація про доходи в Україні (Фото: twitter/rpr_ua)

Декларації про доходи доведеться подавати самостійно багатьом категоріям українців

Декларації про доходи доведеться подавати всім українцям, які мають додатковий дохід. Їм потрібно буде самостійно звернутися в податкову службу за місцем реєстрації, задекларувати свій додатковий дохід та сплатити з нього податок у розмірі 18%.

Що саме входить в додаткові доходи

Дохід від підприємницької та професійної діяльності

Доходу з іноземних джерел

Дохід від операції з активами

Дохід від оренди

Дохід у вигляді спадщини

Дохід від продажу майна

Дохід від продажу власної продукції

Всі ці види доходу потрібно вказати самостійно і звернутися в податкову службу без нагадування Для тих, хто вчасно не заплатить податок з додаткового доходу чи вирішить не сплачувати податок, існує система штрафів.

Штрафи за неподану декларацію

За прострочення або відмову подати декларацію – 170 гривень

Повторне порушення – 1020 гривень

За несплату податків – 20% від суми

Якщо виявить порушення працівник податкової – 25% від суми

За значне ухилення (сума від 881 тисячі гривень) – кримінальне покарання, заборона на певні роботи та посади

Крім того, у податковому кодексі України є норма, при якій в окремих випадках можна повернути частину сплаченого ПДФО.

В яких випадках українці можуть отримати повернення ПДФО

Громадянин України оплатив власну освіту або освіту дитині

Громадянин України виплачував відсотки по іпотеці

Витратив гроші на лікування

Сплатив за страховку (в тому числі й пенсійну)

У таких випадках громадяни України мають право написати заяву в Державну фіскальну службу і протягом двох місяців від подання документів отримати повернення виплачених податків