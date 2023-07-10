Декілька хитрощів і ваш суп буде в рази поживнішим та кориснішим: що потрібно зробити

Жодної засмажки

Це складно уявити, але суп без засмаження буде смачнішим і поживнішим. Відправляйте всі овочі відразу в бульйон і отримайте справжню насолоду від смаку. Такий суп буде не таким жирним, як ви звикли, але корисні якості у ньому збережуться.

Не переварюйте

Супи не потрібно варити кілька годин. Якщо ви готуєте перше блюдо без м'ясного бульйону, то на його приготування піде не більш ніж 1 година. Доведіть основу до кипіння, додайте овочі, дайте їм поваритись хвилин 20, додайте спеції та вимикайте вогонь.

Всі інгредієнти встигнуть зваритися до повної готовності та розкриють свої смакові якості. А ось варити овочі 2-3 години – гарантія того, що з них підуть усі корисні речовини та смак супу буде не дуже приємний.

Правильно додавайте спеції та зелень

Спеції варто додавати в кінці приготування, щоб вони не варилися в киплячому супі довго. Тоді вони розкриються своїм неповторним смаком та ароматом.

А зелень варто додавати безпосередньо перед подачею. Вона є джерелом поживних речовин, але термічна обробка сильно впливає смак і користь.

Додати інгредієнти

Якщо ви хочете підвищити калорійність та ситність першої страви – додайте відварені яйця. Коли зваряться овочі, натріть пару яєць або дрібно нарубайте їх ножем. Для каструлі 2 л достатньо буде 2-3 яєць.

Також супу додасть ситності та корисності крупа – гречана, пшенична, вівсяна, пшоно. Такий суп можна подавати на обід навіть без другої страви, оскільки він добре наситить.

Якщо ви готуєте суп без жиру - покладіть у каструлю в кінці приготування шматочок вершкового масла. Смак супу стане в рази кращим.

А ще можна додати плавлений сир – буквально 2-3 столові ложки. Смак супу стане сирно-вершковим. Такий сир поєднується з багатьма інгредієнтами та робить першу страву смачною та ситною.