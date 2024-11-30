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Дефіцит цього вітаміну може призвести до проблем з яснами та втрати зубів

Дефіцит якого вітаміну призводить до проблем з зубами (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Дефіцит вітаміну D в організмі може підвищити ризик стоматологічних проблем і навіть спровокувати втрату зубів. Є певні способи, які допоможуть не допустити цього.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт The Mirror.

Ознаки дефіциту

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Вітамін DЗдоров'яЗуби