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Дефицит этого витамина может привести к проблемам с деснами и потере зубов

Дефицит какого витамина приводит к проблемам с зубами (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Дефицит витамина D в организме может повысить риск стоматологических проблем и спровоцировать потерю зубов. Есть некоторые способы, которые помогут не допустить этого.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт The Mirror.

Признаки дефицита

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Вітамін DЗдоровьеЗубы