Дефіцит цього вітаміну може призвести до проблем з яснами та втрати зубів

Дефіцит вітаміну D в організмі може підвищити ризик стоматологічних проблем і навіть спровокувати втрату зубів. Є певні способи, які допоможуть не допустити цього.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт The Mirror .

Вплив вітаміну D на організм

Без достатньої кількості вітаміну D може виникнути низка захворювань порожнини рота. Стоматолог Андрей Божич сказав, що вітамін D життєво важливий для засвоєння кальцію, що має вирішальне значення для підтримки міцності кісток.

Недостатня кількість вітаміну означає, що організм намагається засвоїти кальцій належним чином. Це призводить до ослаблення кісток, у тому числі щелепної кістки, яка кріпить зуби. А це може призвести до рухливості зубів і навіть втрати.

Хоча вітамін D безпосередньо не пов’язаний зі зміцненням зубної емалі, але він відіграє важливу роль у підтримці структур навколо зубів. Дефіцит вітаміну D також може вплинути на здоров’я ясен, роблячи їх більш сприйнятливими до інфекції.

"Коли рівень вітаміну D низький, імунній системі важко впоратися із запаленням ясен, що підвищує ризик гінгівіту. Якщо це запалення не лікувати, воно може прогресувати до пародонтиту, важкої форми захворювання ясен, яка може призвести до втрати зуба", - пояснив доктор.

Проблема особливо важлива взимку, оскільки знижений вплив сонячного світла є основною причиною дефіциту вітаміну D. У поєднанні з дієтою, у якій бракує продуктів, багатих вітаміном D, це може поставити під загрозу здоров’я ротової порожнини.

Ознаки дефіциту

Ранні ознаки дефіциту вітаміну D можуть включати кровоточивість та чутливість ясен і рухливість зубів.

Ці симптоми часто залишаються непоміченими або приймаються за незначні проблеми, але вони є ознакою того, що нижня кісткова структура послабшала.

Щоб захистити здоров’я порожнини рота взимку, доктор рекомендує кілька простих кроків: