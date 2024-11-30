Дефіцит цього вітаміну може призвести до проблем з яснами та втрати зубів
Дефіцит вітаміну D в організмі може підвищити ризик стоматологічних проблем і навіть спровокувати втрату зубів. Є певні способи, які допоможуть не допустити цього.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт The Mirror.
Вплив вітаміну D на організм
Без достатньої кількості вітаміну D може виникнути низка захворювань порожнини рота. Стоматолог Андрей Божич сказав, що вітамін D життєво важливий для засвоєння кальцію, що має вирішальне значення для підтримки міцності кісток.
Недостатня кількість вітаміну означає, що організм намагається засвоїти кальцій належним чином. Це призводить до ослаблення кісток, у тому числі щелепної кістки, яка кріпить зуби. А це може призвести до рухливості зубів і навіть втрати.
Хоча вітамін D безпосередньо не пов’язаний зі зміцненням зубної емалі, але він відіграє важливу роль у підтримці структур навколо зубів. Дефіцит вітаміну D також може вплинути на здоров’я ясен, роблячи їх більш сприйнятливими до інфекції.
"Коли рівень вітаміну D низький, імунній системі важко впоратися із запаленням ясен, що підвищує ризик гінгівіту. Якщо це запалення не лікувати, воно може прогресувати до пародонтиту, важкої форми захворювання ясен, яка може призвести до втрати зуба", - пояснив доктор.
Проблема особливо важлива взимку, оскільки знижений вплив сонячного світла є основною причиною дефіциту вітаміну D. У поєднанні з дієтою, у якій бракує продуктів, багатих вітаміном D, це може поставити під загрозу здоров’я ротової порожнини.
Ознаки дефіциту
Ранні ознаки дефіциту вітаміну D можуть включати кровоточивість та чутливість ясен і рухливість зубів.
Ці симптоми часто залишаються непоміченими або приймаються за незначні проблеми, але вони є ознакою того, що нижня кісткова структура послабшала.
Щоб захистити здоров’я порожнини рота взимку, доктор рекомендує кілька простих кроків:
- Сонячне світло - щоденне перебування на вулиці при природному освітленні від 10 до 15 хвилин може допомогти організму виробляти вітамін D, навіть у похмурі дні
- Коригування дієти - додайте продукти, багаті вітаміном D, такі як жирна риба (лосось, скумбрія), збагачені молочні продукти, яєчні жовтки, а для вегетаріанців - збагачене рослинне молоко та гриби
- Добавки - якщо сонячного світла та дієти недостатньо, подумайте про прийом добавки вітаміну D. Важливо проконсультуватись спочатку з лікарем
Раніше ми повідомляли, що станеться, якщо не чистити зуби.
Читайте також, скільки зубної пасти насправді треба наносити на щітку.
Цей матеріал призначений для загальноосвітніх цілей і його не слід використовувати для постановки медичних діагнозів чи самолікування. Наша мета - надати читачам точну інформацію про симптоми, причини і методи виявлення захворювань. РБК-Україна не несе відповідальність за будь-які діагнози, які можуть бути поставлені читачами на основі матеріалів з цього ресурсу. Ми рекомендуємо не займатися самолікуванням, і у разі будь-яких занепокоєнь стосовно здоров'я звернутися до лікаря.