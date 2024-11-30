Дефицит этого витамина может привести к проблемам с деснами и потере зубов

Дефицит витамина D в организме может повысить риск стоматологических проблем и спровоцировать потерю зубов. Есть некоторые способы, которые помогут не допустить этого.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт The Mirror .

Влияние витамина D на организм

Без достаточного количества витамина D может возникнуть ряд заболеваний полости рта. Стоматолог Андрей Божич сказал, что витамин D жизненно важен для усвоения кальция, что имеет решающее значение для поддержания крепости костей.

Недостаточное количество витамина означает, что организм пытается усвоить кальций должным образом. Это приводит к ослаблению костей, в том числе челюстной кости, которая крепит зубы. А это может привести к подвижности зубов и даже потере.

Хотя витамин D напрямую не связан с укреплением зубной эмали, он играет важную роль в поддержании структур вокруг зубов. Дефицит витамина D также может повлиять на здоровье десен, делая их более восприимчивыми к инфекции.

"Когда уровень витамина D низкий, иммунной системе трудно справиться с воспалением десен, что повышает риск гингивита. Если это воспаление не лечить, оно может прогрессировать к пародонтиту, тяжелой форме заболевания десен, которая может привести к потере зуба", - объяснил доктор.

Проблема особенно важна зимой, поскольку пониженное влияние солнечного света является основной причиной дефицита витамина D. В сочетании с диетой, в которой не хватает продуктов, богатых витамином D, это может поставить под угрозу здоровье полости рта.

Признаки дефицита

Ранние признаки дефицита витамина D могут включать кровоточивость и чувствительность десен и подвижность зубов.

Эти симптомы часто остаются незамеченными или принимаются за незначительные проблемы, но они являются признаком того, что нижняя костная структура ослабела.

Чтобы защитить здоровье полости рта зимой, доктор рекомендует несколько простых шагов: