Дефіцит цих вітамінів призводить до випадіння волосся та виникнення сивини

Що призводить до виникнення сивини

Зокрема, багато хто вважає, що сивина - це генетика, але це далеко не завжди так.

Нутриціолог каже, що рання сивина з генетичних причин проявляється в період до 30-35 років. Дослідження всіх випадків після цього віку показали, що у 80% випадків посивіння характеризується недоліком мікро- та макронутрієнтів.

Низький рівень вітамінів групи B, фолієвої кислоти, біотину та вітаміну B12, а також вітаміну D, заліза та селену, супроводжує появу сивого волосся навіть у дитячому та підлітковому віці.

"Якщо ви не готові раніше часу бачити в дзеркалі сріблясті пасма, постарайтеся виключити не генетичні фактори негативного впливу на організм і заповнюйте дефіцити вітамінами або добавками", - йдеться у повідомленні.

Симптоми нестачі вітамінів взимку

Авітаміноз - це дефіцит в організмі одного або групи вітамінів. Найчастіше він трапляється навесні, проте нестача вітамінів узимку - не менш часте явище.

Відсутність збалансованого харчування, недостатня кількість у раціоні продуктів, що містять корисні речовини та вітаміни - все це призводить до авітамінозу взимку.

Основні ознаки та симптоми нестачі вітамінів взимку включають:

ламке волосся та нігті

тріщини у куточках рота

кровоточивість ясен

випадання волосся

перепади настрою

біль у кістках

втрата апетиту

втома

сонливість

апатія

часті застуди

м'язова слабкість

проблеми із пам'яттю

задишка

нерегулярне серцебиття

оніміння або поколювання в руках та ногах

Взимку організм людини особливо потребує вітамінів для здоров'я. І ключ до цього - здорове та збалансоване харчування.

Взимку вітаміни необхідні для підвищення імунітету, вітаміни для бадьорості та енергії, а також для запобігання сухості й тьмяності шкіри та волосся. Віддавайте перевагу продуктам з максимальним вмістом клітковини, мінералів та вітамінів.