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Дефіцит цих двох вітамінів призводить до появи сивого волосся

Чому виникає сиве волосся на голові (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Сиве волосся може з'являтись через дефіцит двох важливих вітамінів. Лікар також розповів, чи можна виривати такі волосини.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на TikTok-сторінку американського доктора медичних наук Джо Віттінгтона.

Причини ранньої сивини

 може пошкодити пігмент у волоссі, тому влітку важливо носити капелюх або використовувати інші засоби захисту волосся від УФ-променів.

Окислювальний стрес виникає, як правило, через погане харчування та старіння з часом. Тому важливо дотримуватись дієти, багатої антиоксидантами, особливо вітаміном С і Е.

Сиве волосся також з'являються при:

  • спадковій схильності
  • вікових змінах в організмі (з віком вироблення меланіну зменшується, 74% людей від 45 до 65 років мають сивину)
  • курінні  
  • застосуванні препаратів, які пригнічують вироблення меланіну 

Чи можна виривати сиве волосся

Багато хто намагається виривати сиві волосини, адже думають, що це вирішити проблему.

Однак, такого робити не можна. При вириванні відбувається пошкодження фолікула (волосяного кореня), а це порушує структуру нового волосся. Крім того, на місці вирваного волосся утворюється свого роду рана, куди може потрапити інфекція. Це може привести до дерматологічних хвороб шкіри голови.

Важливо знати, якщо вирвати сиву волосину, на її місці виросте нова, теж сива. Але якщо сивого волосся мало, їх можна акуратно зрізати біля кореня. Це швидко та ефективно допоможе усунути естетичний дефект.

Сивина у жінок може з'явитися при регулярному застосуванні засобів для укладання локонів, які завдають волоссю термічні ушкодження.

Натуральний колір посивілого волосся відновити неможливо. На місці сивого волосся завжди виростає інша сива волосина.

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