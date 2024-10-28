Перукар назвала 5 абсолютно безглуздих салонних процедур для волосся

Перукар розповіла про абсолютно безглузді процедури в українських салонах, які не допомогають волоссю. Ба більше, вони просто позбавляють вас грошей та абсолютно неефективні.

На які процедури вас заманюють салони, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на допис в Instagram перукаря та стиліста по волоссю Руслани Бєли.

Які процедури для волосся неефективні?

1. Примочки з колагеном для волосся

Руслана пояснила, що колаген - це білок, який становить основу сполучної тканини організму - сухожилля, кістка, хрящ, дерма.

Річ у тому, що волосся не належить до сполучної тканини. Чим саме наповнюють вашу волосину під видом колагену - невідомо.

2. Глибоке очищення та детокс

Так звані шампуні глибокого очищення та процедура "детокс" діють так само як гідроколоноскопія на кишечник, тобто вимивають мікрофлору голови та порушують природній баланс.

Так задумано природою, що шкіра вміє самоочищатись ще за допомогою підшкірного жиру, який відштовхує всі зовнішні забруднення. Тому ваше завдання просто підібрати гарний шампунь, який буде діяти спеціально під тип вашого волосся.

3. Гарячі ножиці

Вашому волоссю все одно, якої температури ножиці. Така процедура абсолютно не "запаює" посічені кінчики.

Якщо у вас січуться кінчики - вам потрібен правильний, наповнюючий догляд.

4. Полірування

Така процедура не вирішує проблему посічених кінчиків. Ба більше, вона робить волосину ще тоншою.

5. Натуральні олійки

Олія з кокосу, макадамії, органи - не зробить нічого вашому волоссю. За словами Руслани, толку з них нуль. Така олія залишається на волоссі, створюючи масний блиск.