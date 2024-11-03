RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Выборы в США Лица Войны

Дефицит этих двух витаминов приводит к появлению седых волос

Почему возникают седые волосы на голове (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Седые волосы могут появляться из-за дефицита двух важных витаминов. Врач также рассказал, можно ли вырывать такие волосы.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на TikTok-страницу американского доктора медицинских наук Джо Виттингтона.

Причины ранней седины

может повредить пигмент в волосах, поэтому летом важно носить шляпу или использовать другие средства защиты волос от УФ-лучей.

Окислительный стресс возникает, как правило, из-за плохого питания и старения со временем. Поэтому важно соблюдать диету, богатую антиоксидантами, особенно витамином С и Е.

Седые волосы также появляются при:

  • наследственной склонности
  • возрастных изменениях в организме (с возрастом выработка меланина уменьшается, 74% людей от 45 до 65 лет имеют седину)
  • куренные
  • применении препаратов, подавляющих выработку меланина

Можно ли вырывать седые волосы

Многие пытаются вырывать седые волосы, ведь думают, что это решит проблему.

Однако такого делать нельзя. При вырывании происходит повреждение фолликула (волосяного корня), а это нарушает структуру новых волос. Кроме того, на месте вырванных волос образуется своего рода рана, куда может попасть инфекция. Это может привести к дерматологическим заболеваниям кожи головы.

Важно знать, если вырвать седой волос, на его месте вырастет новый, тоже седой. Но если седых волос мало, их можно аккуратно срезать возле корня. Это быстро и эффективно поможет устранить эстетический дефект.

Седина у женщин может появиться при регулярном применении средств для укладки локонов, наносящих волосам термические повреждения.

Натуральный цвет поседевших волос восстановить невозможно. На месте седых волос всегда вырастает другой седой волос.

Читайте РБК-Украина в Google News
ЗдоровьеВолосы