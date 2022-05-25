Дефицит бензина. Пересядут ли украинцы массово на велосипеды?

В Украине из-за дефицита бензина и другого топлива многие люди пересаживаются на велосипеды, электронные скутеры и самокаты. Однако, как оказалось, не все готовы полностью отказаться от автомобилей.

Почему так? Ответ на этот вопрос в комментарии Styler озвучил адвокат, общественный деятель и автор книги для водителей Вадим Володарский.

Смогут ли украинцы отказаться от автомобилей?

В связи с топливным кризисом и потерей работы, соответственно и невозможность заправлять собственные машины, некоторые люди вынужденно пересаживаются на велосипеды.

Эксперт рассказал, что велосипед не может быть заменой автомобиля в большинстве случаев таких, как сезонность, невозможность перевозки грузов и пассажиров, низкая скорость и расход сил на передвижение.

"В некоторых случаях он может быть нишевым решением, и, действительно, когда все эти недостатки имеют меньшее значение, кто-то может пересесть на велосипед. Очевидно, что более случаев будет в небольших по размерам городах без подъемов; из областных центров примером является Ивано-Франковск, где, действительно, много кто пользовался велосипедами и без топливного кризиса", - сказал специалист.

Также он добавил, что это касается и маленьких городов и сельской местности, хотя и там велосипед подходит не всем из-за специфики работы (например, перевозка грузов).

Пересядут ли украинцы массово на велосипеды? (фото: РБК-Украина)

А как в Киеве?

В Киеве, с его расстояниями и рельефом, передвижение на велосипеде подходит очень мало кому.

"Доказательством этого является то, что, когда останавливали общественный транспорт (дважды во время карантина и затем в начале военного положения), Киев не стал похож на китайские города 30 лет назад, мы не увидели колонн велосипедистов на дорогах, хотя, казалось бы, для тех, кто не имеет автомобиля, это могло бы быть решением", - добавил Володарский

Однако эксперт добавляет, что с размерами и рельефом столицы полноценное передвижение на велосипеде здесь является невозможным.

Также сообщает, что самокаты вообще не предназначены для участия в дорожном движении и являются опасными. Все потому, что из-за езды стоя (высокий центр тяжести) и маленькие колеса имеют плохую устойчивость, особенно в случае попадания в ямы на дороге.

Специалист говорит, что до какой-то степени спрос на велосипеды возрастет, те, кому они подходят, задуматься о пользовании таким видом транспорта, но полностью от автомобиля не откажутся.

К тому же полной заменой механическому транспорту велосипеды не станут.

Велодорожка в Киеве (фото: kyivcity.gov.ua)