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Дефіцит бензину. Чи пересядуть українці масово на велосипеди?

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Середа 25 травня 2022 21:00
Дефіцит бензину. Чи пересядуть українці масово на велосипеди? Чи пересядуть українці масово на велосипеди (фото: РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

В Україні через дефіцит бензину та іншого пального багато людей пересідають на велосипеди, електронні скутери та самокати. Проте, як виявилося, не всі готові повністю відмовитись від автомобілів.

Чому так? Відповідь на це запитання у коментарі Styler озвучив адвокат, громадський діяч та автор книги для водіїв Вадим Володарський.

Чи зможуть українці відмовитись від автомобілів?

У зв'язку з паливною кризою та втратою роботи, відповідно і неможливість
заправляти власні автівки, деякі люди вимушено пересідають на велосипеди.

Експерт розповів, що велосипед не може бути заміною автомобіля у більшості випадків таких, як сезонність, неможливість перевезення вантажів та пасажирів, низька швидкість та витрата сил на пересування.

"У деяких випадках він може бути нішовим рішенням, та, дійсно, коли усі ці недоліки мають менше значення, хтось може пересісти на велосипед. Очевидно, що більше випадків буде у невеликих за розмірами містах без підйомів; з обласних центрів прикладом є Івано-Франківськ, де, дійсно, багато хто користувався велосипедами й без паливної кризи", - сказав фахівець.

Також він додав, що це стосується й маленьких міст та сільської місцевості, хоча й там велосипед підходить не усім через специфіку роботи (наприклад, перевезення вантажів).

Дефіцит бензину. Чи пересядуть українці масово на велосипеди?

Чи пересядуть українці масово на велосипеди? (фото: РБК-Україна)

А як у Києві?

У Києві, із його відстанями та рельєфом, пересування велосипедом підходить дуже мало кому.

"Доказом цього є те, що, коли зупиняли громадський транспорт (двічі під час карантину та потім на початку воєнного стану), Київ не став схожий на китайські міста 30 років тому, ми не побачили колон велосипедистів на дорогах, хоча, здавалося б, для тих, хто не має автомобіля, це могло б бути рішенням", - додав Володарський

Однак, експерт додає, що із розмірами та рельєфом столиці повноцінне пересування велосипедом тут є неможливим.

Також повідомляє, що самокати взагалі не призначені для участі у дорожньому русі та є небезпечними. Все тому, що через їзду стоячи (високий центр ваги) та маленькі колеса мають погану стійкість, особливо у випадку потрапляння в ями на дорозі.

Фахівець каже, що до якоїсь міри попит на велосипеди зросте, ті, кому вони підходять замисляться про користування таким видом транспорту, але повністю від автомобіля не відмовляться.

До того ж повною заміною механічного транспорту велосипеди не стануть.

Дефіцит бензину. Чи пересядуть українці масово на велосипеди?

Велодоріжка у Києві (фото: kyivcity.gov.ua)

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