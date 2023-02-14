Дефіцит овочів та подорожчання м'яса: експерт розповів, що буде з цінами на продукти навесні

Підвищення цін неминуче

За словами експерта, з початку 2023 року в Україні ціни на деякі продукти продовжили зростати. За січень-лютий подорожчання в середньому становило 9,8%. На жаль, така ж тенденція чекає на нас і в березні-квітні.

"Зокрема, зростання цін на овочі та фрукти зумовлене підвищенням вартості їх зберігання. Чим довше зберігаються на складах овочі та фрукти, тим більше доводиться витрачати на їх зберігання. А підприємці закладають свої витрати у споживчі ціни. Через війну та несприятливі погодні умови восени, виник дефіцит на деякі овочі.Наприклад, близько третини цибулі та четверта частина моркви вирощувалися в Херсонській області.Через окупацію та військові дії практично весь урожай у Херсоні було втрачено.Через осінні дощі частина врожаю цибулі має погану якість і швидко Більшість тепличних господарств України через високі ціни на електроенергію, газ і часті відключення електроенергії припинили свою діяльність. Тому зростають ціни на помідори та огірки", - пояснює Хмелевський.

Він додав, що дефіцит частково компенсується імпортом цих овочів із Польщі та Туреччини, але останнім часом спостерігається суттєве зростання цін на імпортні овочі. Це зумовлено високими цінами на електроносії у країнах-експортерах та високим попитом на продукти харчування.

А що з м'ясом та молоком?

Економіст зазначає, що так само продовжують дорожчати м'ясні та молочні продукти. В Україні швидко скорочується поголів'я рогатої худоби та свиней, у 2022 році – на 8% та 15% відповідно. Тому є певний дефіцит м'яса та молока, що покривається за рахунок імпорту.

"Однак, і за кордоном також відчувається дефіцит продовольства, і зростають ціни. Минулого року через воєнні дії в Україні суттєві збитки були й в птахівництві. Лише на фабриці в Чорнобаївці Херсонської області загинуло понад 4 млн курей. Тому з'явився такий дефіцит курятини". і яєць. Інкубаторам потрібен спеціальний температурний режим. Перебої з електроенергією також призводять до недоотримання значних обсягів продукції. Зросли ціни на корми, паливо, електроенергію. Загалом зростання цін на м'ясо-молочну продукцію триватиме до травня", - прогнозує Хмелевський.

Крупи та олія

І ось ціни на крупи, борошно та олію виглядають зараз більш менш стабільними. Хоча у 2023 році й тут спостерігається деяке зростання цін.

"Запаси зернових та олійних культур залишаються в Україні значними. Через блокування Росією "зернового коридору" є ризики, що найближчими місяцями експорт цієї продукції істотно скоротиться і до нового врожаю на складах залишаться більші обсяги нереалізованої продукції. Це стримуватиме зростання цін. Проте ціни на хлібобулочні вироби зростатимуть через зростання цін на енергоносії та підвищення заробітної плати працівників галузі”, – пояснив економіст.

А чи буде зниження цін?

Хмелевський зазначає, що у травні очікується стабілізація цін через реалізацію підприємцями залишків продукції на складах перед новим урожаєм. Ближче до літа виростуть надої молока та виробництва яєць. Влітку спостерігатиметься сезонне зниження цін на продукти харчування.