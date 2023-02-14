Дефицит овощей и подорожание мяса: эксперт рассказал, что будет с ценами на продукты весной

Повышение цен неизбежно

По словам эксперта, с начала 2023 года в Украине цены на некоторые продукты продолжили расти. За январь-февраль подорожание в среднем составило 9,8%. К сожалению, такая же тенденция ждет нас и в марте-апреле.

"В частности, рост цен на овощи и фрукты обусловлен повышением стоимости их хранения. Чем дольше хранятся на складах овощи и фрукты, тем больше приходится тратить на их хранение. А предприниматели закладывают свои траты в потребительские цены. Из-за войны и неблагоприятные погодные условия осенью, возник дефицит на некоторые овощи. Например, около трети лука и четвертая часть моркови выращивались в Херсонской области. Из-за оккупации и военные действия практически весь урожая в Херсоне был потерян. Из-за осенних дождей часть урожая лука имеет плохое качество и быстро портится. Большинство тепличных хозяйств Украины из-за высоких цен на электроэнергию, газ и частые отключения электроэнергии прекратили свою деятельность. Поэтому растут цены на помидоры и огурцы", - объясняет Хмелевский.

Он добавил, что дефицит частично компенсируется импортом этих овощей из Польши и Турции, но в последнее время наблюдается существенный рост цен и на импортные овощи. Это обусловлено высокими ценами на электроносители в странах-экспортерах и высоким спросом на продукты питания.

А что с мясом и молоком?

Экономист отмечает, что точно также продолжают дорожать мясные и молочные продукты. В Украине быстро сокращается поголовье рогатого скота и свиней, в 2022 году - на 8% и 15% соответственно. Поэтому есть некоторый дефицит мяса и молока, который покрывается за счет импорта.

"Однако, и за границей также чувствуется дефицит продовольствия, и растут цены. В прошлом году из-за военных действий в Украине существенные убытки были и в птицеводстве. Только на фабрике в Чернобаевке Херсонской области погибло более 4 млн курей. Поэтому появился такой дефицит курятины и яиц. Инкубаторам нужен специальный температурный режим. Перебои с электроэнергией также приводят к недополучению значительных объемов продукции. Выросли цены на корма, топливо, электроэнергию. В целом рост цен на мясомолочную продукцию будет продолжаться до мая", - прогнозирует Хмелевский.

Крупы и растительное масло

И вот цены на круп, муку и растительное масло выглядят сейчас более или менее стабильными. Хотя в 2023 году и тут наблюдается некоторый рост цен.

"Запасы зерновых и масляных культур остаются в Украине значительными. Из-за блокирования Россией "зернового коридора" есть риски, что в ближайшие месяцы экспорт этой продукции существенно сократится и до нового урожая на складах останутся большие объемы нереализованной продукции. Это будет сдерживать рост цен. Тем не менее цены на хлебобулочные изделия будут расти из-за роста цен на энергоносители и повышение заработной платы работников отрасли", - пояснил экономист.

А будет ли снижение цен?

Хмелевский отмечает, в мае ожидается стабилизация цен из-за реализации предпринимателями остатков продукции на складах перед новым урожаем. Ближе к лету вырастут надои молока и производства яиц. Летом будет наблюдаться сезонное снижение цен на продукты питания.