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DeepSeek призупиняє реєстрацію нових користувачів: названо причину

Вівторок 28 січня 2025 16:00
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DeepSeek призупиняє реєстрацію нових користувачів: названо причину DeepSeek заявив про масштабну кібератаку (фото: Getty Images)
Автор: Павло Колеснік

Китайський технологічний стартап DeepSeek повідомив, що зазнав кібератаки, через яку користувачі зіткнулися з проблемами під час реєстрації на сайті.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на найбільше агентство новин AP News.

Компанія, чий чат-бот на основі штучного інтелекту спричинив у світі технологій ажіотаж, заявила, що її сервіси зазнали "масштабних шкідливих атак". При цьому зареєстровані користувачі могли входити в систему у звичайному режимі, уточнили в DeepSeek.

DeepSeek привернув до себе більше уваги у сфері ШІ минулого місяця, коли випустив нову модель штучного інтелекту, яку компанія охарактеризувала як таку, що можна порівняти з аналогічними моделями від американських компаній, таких як OpenAI, творця ChatGPT.

При цьому розробка DeepSeek виявилася більш економічною у використанні дорогих чипів Nvidia для навчання системи на величезних обсягах даних. На початку цього року чат-бот став доступнішим завдяки появі в магазинах додатків Apple і Google.

До понеділка ШІ-асистент від DeepSeek посів перше місце серед безкоштовних застосунків у магазині Apple для iPhone.

DeepSeek було засновано в Ханчжоу, Китай, у 2023 році. Того ж року компанія випустила свою першу велику мовну модель ШІ.

Нагадаємо, що DeepSeek обійшов ChatGPT і підірвав ринок технологій.

А ще ми писали, що в Україні створюють доступний ШІ-додаток, який дарує голос дітям із порушеннями мовлення.

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Кібератака Штучний інтелект
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