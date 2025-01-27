DeepSeek обійшов ChatGPT і підірвав ринок технологій: подробиці

Китайський стартап DeepSeek став найпопулярнішим безкоштовним додатком в App Store США, обігнавши ChatGPT. Їхній новий ШІ-асистент, що працює на моделі DeepSeek-V3, отримав високу оцінку за продуктивність, яку можна порівняти з найпередовішими моделями світу.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає, як DeepSeek випередив ChatGPT і змінив розклад на ринку технологій.

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Ця подія викликала резонанс у технологічній індустрії, поставивши під сумнів домінування американських компаній і ефективність експортного контролю США.

DeepSeek стверджує, що їхню модель було навчено з використанням чипів Nvidia H800 за витрат менше ніж 6 мільйонів доларів - значно дешевше, ніж 100 мільйонів, які зазвичай потрібні західним конкурентам.

Хоча достовірність цих даних заперечується, сама можливість створення потужної моделі за низької вартості вже змусила американських технологічних лідерів переглянути погляди на інвестиції в ШІ.

Обвал акцій: ефект DeepSeek на ринки

На тлі новин акції великих технологічних компаній різко впали. Nvidia втратила 10 відсотків вартості, Oracle - 8 відсотків, Palantir - 7 відсотків.

Ф'ючерси на Nasdaq 100 знизилися на 4 відсотки, що може призвести до найбільшого падіння індексу з вересня 2022 року.

Ефект від виходу DeepSeek виявився глобальним: акції ШІ-компаній упали не тільки у США, а й у Токіо та Амстердамі. Інвестори стурбовані тим, що низьковитратні китайські моделі можуть знизити потребу у великих інвестиціях, які довгий час вважалися стандартом для галузі.

Відсоткове падіння акцій за день (фото: Reuters)

Технологічна перевага DeepSeek

Модель DeepSeek-V3, за словами творців, перевершує інші відкриті моделі і майже дорівнює закритим моделям світового рівня. На відміну від конкурентів, стартап зміг використовувати менш потужні чипи Nvidia H800, спочатку створені для обходу експортних санкцій США, і все ж досягти вражаючих результатів.

Цю модель запустили лише 10 січня, але вона вже стала сенсацією, особливо на тлі обмежень, які США накладають на експорт передових технологій до Китаю з 2021 року.

Хто стоїть за DeepSeek

DeepSeek - невеликий стартап із Ханчжоу, заснований 2023 року. Незважаючи на молодість, компанія вже змінила сприйняття китайських технологій у глобальному масштабі.

З моменту виходу моделі Baidu у 2023 році китайські компанії активно розробляють власні ШІ-рішення, але саме DeepSeek вперше привернув увагу американської індустрії як серйозний конкурент.

Поки що мало що відомо про майбутнє DeepSeek, але їхній прорив уже змінив ландшафт ШІ-ринку, порушивши питання щодо конкурентоспроможності західних технологій і ролі Китаю в глобальних інноваційних перегонах.

Динаміка акцій на травень 2023 року (фото: Reuters)