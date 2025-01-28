DeepSeek приостанавливает регистрацию новых пользователей: названа причина

Китайский технологический стартап DeepSeek сообщил, что подвергся кибератаке, из-за которой пользователи столкнулись с проблемами при регистрации на сайте.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на крупнейшее агентство новостей AP News .

Компания, чей чат-бот на основе искусственного интеллекта привел мир технологий в ажиотаж, заявила, что ее сервисы подверглись "масштабным вредоносным атакам". При этом зарегистрированные пользователи могли входить в систему в обычном режиме, уточнили в DeepSeek.

DeepSeek привлек к себе больше внимания в сфере ИИ в прошлом месяце, когда выпустил новую модель искусственного интеллекта, которую компания охарактеризовала как сопоставимую с аналогичными моделями от американских компаний, таких как OpenAI, создателя ChatGPT.

При этом разработка DeepSeek оказалась более экономичной в использовании дорогих чипов Nvidia для обучения системы на огромных объемах данных. В начале этого года чат-бот стал более доступным благодаря появлению в магазинах приложений Apple и Google.

К понедельнику ИИ-ассистент от DeepSeek занял первое место среди бесплатных приложений в магазине Apple для iPhone.

DeepSeek была основана в Ханчжоу, Китай, в 2023 году. В том же году компания выпустила свою первую крупную языковую модель ИИ.