Дедушку оштрафовали за продажу яблок и теперь возмущению украинцев нет предела (фото)

В подписи к фотографиям авторы пишут, что "вероятно" штраф выписали работники городского муниципального караула.

Однако на фото видно, что люди были не в форме, а одеты в традиционные костюмы.

Поэтому, скорее всего, это "страшное преступление" документировали работники инспекции по благоустройству.

В Херсоне дедушке выписали штраф, за то что он продавал яблоки (фото: facebook.com/vgoru)

В сети пользователи были поражены от увиденного.

Снимки вызвали огромное количество негативных комментариев. Вот лишь несколько из них:

Я бы хотел посмотреть, как они выписывают штраф барыгам, которые сигаретами торгуют контрабандными

Куча стихийных рынков, а они к деду прицепились. Наш мэр, как всегда, не туда вступил. Нужно спросить тех, кто в его партии - как это вообще понимать?

Бедненький дедушка. На эти фото даже смотреть стыдно

А кто это такие? Дед пытается выжить, а эти протоколы катают

Вот к кому нужно они не придираются

Деда жалко, хотел хоть немного заработать к мизерной пенсии

Нельзя так, предупреждение сначала сделайте. До инфаркта старого доведете

Как жаль, что они в масках, нашла бы. Позор

В Херсоне дедушке выписали штраф, за то что он продавал яблоки (фото: facebook.com/vgoru)