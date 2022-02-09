Дідуся оштрафували за продаж яблук і тепер обуренню українців немає меж (фото)

У Херсоні представники міської влади склали адміністративний протокол на дідуся, що продавав яблука на одній з вулиць.
Фото інциденту було опубліковано у Facebook медіаплатформи "Вгору".
У підписі до світлин автори пишуть, що "імовірно" штраф виписали працівники міської муніципальної варти.
Однак, на фото видно, що люди були не у формі, а вдягнені у традиційні костюми.
Тому, скоріше за все, цей "страшний злочин" документували працівники інспекції з благоустрою.
У Херсоні дідусю виписали штраф, за те що він продавав яблука (фото: facebook.com/vgoru)
У мережі користувачі були вражені від побаченого.
Знімки викликали шалену кількість негативних коментарів. Ось кілька з них:
У Херсоні дідусю виписали штраф, за те що він продавав яблука (фото: facebook.com/vgoru)
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