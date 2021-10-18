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В Украине могут ввести штрафы для пассажиров за проезд без теста или сертификата: названа сумма

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Понедельник 18 октября 2021 14:57
В Украине могут ввести штрафы для пассажиров за проезд без теста или сертификата: названа сумма В Украине могут ввести штрафы для пассажиров (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

В Министерстве инфраструктуры могут ввести штрафы для пассажиров, которые с 21 октября будут путешествовать без тестов ПЦР или сертификатов. Штраф в 17 тысяч гривен при нарушении правил перевозки придется заплатить не только водителю или перевозчику, а и пассажиру.

Об этом информирует издание "Сегодня" со ссылкой на результаты переговоров министерства с митингующими перевозчиками.

"Состоялась встреча с представителем министерства инфраструктуры. Мы хотим, чтобы штраф за нарушение карантинных норм, 17 тысяч гривен переложить на пассажиров, а не на водителей. Наши требования озвучат министру, затем премьеру и в 19.00 будет новая встреча в министерстве инфраструктуры по этому вопросу", - рассказали перевозчики.

Какие правила начнут действовать с 21 октября

Все пассажиры, экипаж транспортного средства и водители обязаны с 21 октября иметь при себе один из документов:

  • документ о получении полного курса вакцинации (для "желтой" зоны – хотя бы одна доза вакцины)
  • Международный, внутренний или иностранный сертификат о вакцинации (однодозной или двумя двудозной вакцины)
  • Отрицательный результат ПЦР-теста или экспресс-теста на определение антигена коронавируса, действующий 72 часа.
  • Отрицательный ПЦР-тест или справка о выздоровлении от коронавируса, актуальность которых подтверждена с помощью Единого госпортала электронных услуг, в частности с использованием "Дия".

Все указанные правила не касаются детей и подростков до 18 лет. Дети от 12 лет должны находиться в транспорте в защитных масках.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Укрзализныце сообщили о новых правилах для пассажиров.

А также рассказывали о том, что в Херсоне после перехода в "красную" зону начался транспортный коллапс.

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